Manisa Büyükşehir ve MASKİ Fırtına İçin Alarmda

MANİSA (Bültenler) - Fırtınanın etkisiyle yaşanan çatı uçmaları, ağaç devrilmesi ve benzeri olumsuzluklara anında müdahale eden ekipler, hayatı olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısında bulundu.

Manisa'da şiddetli fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde etkili olan fırtınaya karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Başta İtfaiye ekipleri olmak üzere, Büyükşehir birimleri yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Bu bağlamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, fırtına nedeniyle yaşanan çatı ve tabela uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukları vatandaşları ve trafiği etkilememesi amacıyla yoğun çaba sarf ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Şehrimizi etkisi altına alan şiddetli fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hemşehrilerimizi can güvenlikleri için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Ayrıca ot temizliği için ateş yakılması da büyük tehlike teşkil ediyor. Bu konuda vatandaşlarımız duyarlı olsun. Gelen ihbarları anında değerlendiriyor ve müdahale gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin güvenliği için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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