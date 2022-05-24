Manisa Büyükşehir'den Çanakçı'ya 2 Yeni HİS Göleti - Haberler

Besi hayvanlarının merada yaz aylarında ihtiyaç duyduğu temiz su kaynağını göletlerden sağlayacağını belirten Çanakçı Mahalle Muhtarı Bekir Yaşar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve tüm ekibine teşekkür etti.

Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Mevsimsel yağışların sonlanması ve havaların ısınmasıyla yeni HİS göleti yapımlarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'a bağlı Çanakçı Mahallesi'ne de 2 yeni HİS göleti kazandırıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülecek çalışmaların ardından merada otlayan besi ve yaban hayvanları, özellikle yaz aylarında daha da fazla ihtiyaç duydukları temiz suyu yapılan göletlerden sağlayacak. Besi hayvanlarının merada yaz aylarında ihtiyaç duyduğu temiz su kaynağını göletlerden sağlayacağını belirten Çanakçı Mahalle Muhtarı Bekir Yaşar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve tüm ekibine teşekkür etti.

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