Bakan Tekin Manisa'da derslik ve öğretmen ihtiyacı açısından sorun kalmayacak (2)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyareti ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığı'na geçen Bakan Tekin, daha sonra Şehzadeler ilçesindeki Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu'na geçti. Bakan Tekin, daha sonra Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyet Başkanı Binalı Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle tamamlanan, 30 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Uzman Çavuş Vedat Öz Kızılay Özel Eğitim Anaokulu açılışına katıldı. Törene Tekin'in yanı sıra Binalı Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, şehit Vedat Öz'ün annesi Birgen ve babası Şefik Öz çifti ve şehidin yeğenleri de katıldı. Törende şehit Vedat Öz'ün annesi Birgen ve babası Şefik Öz, duygusal anlar yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Bakan Tekin, emeği geçenlere teşekkür etti.

'81 İLDE 81 ANAOKULU PROJESİ'

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyet Başkanı Binalı Yıldırım, önemli bir eğitim öğretim yuvasını açmış olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yıldırım, Manisa anaokulu özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencileri yetiştirecek. Bu da projeyi önemli hale getiriyor. 81 ilde 81 anaokulu projesinin fikir anası Semiha Hanım'dır. Yavrularımızı şekillendirmek, onları okul yıllarına hazırlamak çok büyük bir fedakarlık istiyor. İnsana yatırım, geleceğe ve nesillere yatırım yapmaktır. Bu projenin en önemli yanı okul öncesi eğitime öğretime dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmaktır. Devlet, imkanları ile her şeyi zaten yapıyor ifadelerini kullandı.

'BU TOPRAKLARI HÜR VE BAĞIMSIZ OLARAK YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Okulda Şehit Vedat Öz'ün isminin yaşatılacağını ifade eden Yıldırım, Vedat Öz, Diyarbakır'da çukur- hendek hadisesinde, PKK kalleş terör örgütünün Diyarbakır'ı ele geçirme girişiminde şahadet şerbetini içti. Manisa işgali de kurtuluşu da görmüş bir şehirdir. Manisa'da bölücüleri cesaretlendirecek imalar, tutumlar, davranışlar misliyle karşılık bulur. Hiçbir şekilde 40 yıldır mücadelesini verdiğimiz terörü tartışmaya açamayız. Bunu yapmak isteyenleri bu millet hoş görmez. Bunu da herkesin bilmesi gerekir. Bunların arkalarında hangi emperyal devlet olursa olsun 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bu topraklardan köklerini kazıyıp attıysak, bu toprakları hür ve bağımsız olarak yaşatmaya devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun bağımsızlık bizim kanımızda var. Şehit veririz ama bu güzel toprakları asla bölücülere, teröristlere, onların yandaşlarına teslim etmeyiz açıklamalarında bulundu.

Yapılması hedeflenen 81 anaokulundan 70'inin hayata geçtiğini ifade eden Yıldırım, Burada sadece yavrularımızı geleceğe hazırlamıyoruz. 1,5 asırlık geçmişi bulunan Kızılay'ımızı da yavrularımıza tanıtıyor ve sevdiriyoruz dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesildi.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Bakan Tekin, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın (22) babası İkram Budak'a taziyede bulundu. Bakan Tekin, bir okula Şehit Piyade Er Enis Budak'ın isminin verileceğini söyledi. Bakan Tekin'e, Binalı Yıldırım da eşlik etti. (DHA)