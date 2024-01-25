Manisa Akhisar'da Muhtarlar ve Cezaevi Personeline AFAD Gönüllüsü Eğitimi Verildi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde muhtarlar ve cezaevi personeline AFAD gönüllüsü eğitimi verildi. Akhisar Öğretmenevi Kültür Salonu'nda düzenlenen kursta katılımcılara, afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılacaklar anlatıldı. Sınavda başarı gösteren kursiyerlere sertifika verildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde muhtarlar ve cezaevi personeline AFAD gönüllüsü eğitimi verildi.
Akhisar Öğretmenevi Kültür Salonu'nda düzenlenen kursta katılımcılara, afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılacaklar anlatıldı.
Sınavda başarı gösteren kursiyerlere sertifika verildi.