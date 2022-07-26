Manhattan'da Ortalama Konut Kirası 5.000 Doları Aştı NEW YORK, 26 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York şehrinde yer alan Manhattan'dan panoramik bir manzara görülüyor, 21 Temmuz 2022. Manhattan'da ilk kez ortalama 5.000 ABD dolarını aşan konut kiraları nedeniyle New York'taki kiracılar uygun fiyatlı daire veya ev bulmakta zorlanıyor. NEW YORK, 26 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York şehrinde yer alan Manhattan'dan panoramik bir manzara görülüyor, 21 Temmuz 2022. Manhattan'da ilk kez ortalama 5.000 ABD dolarını aşan konut kiraları nedeniyle New York'taki kiracılar uygun fiyatlı daire veya ev bulmakta zorlanıyor. (Fotoğraf: Emma Li/Xinhua) Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Manhattan New York Güncel Haberler

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