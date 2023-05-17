Mangala oyununda Avrupalı rakiplerini yendiler: Abla birinci, kardeş ikinci oldu Amasya'da 11 yaşındaki Yasemin Alıcıoğlu ile 8 yaşındaki kardeşi Mihrimah Alıcıoğlu, annelerinden öğrendikleri Türk zeka ve strateji oyunu mangalada rakip tanımadan birbirleriyle yarışıyor.

Mangala oyununda Avrupalı rakiplerini yendiler: Abla birinci, kardeş ikinci oldu

AMASYA - Amasya'da 11 yaşındaki Yasemin Alıcıoğlu ile 8 yaşındaki kardeşi Mihrimah Alıcıoğlu, annelerinden öğrendikleri Türk zeka ve strateji oyunu mangalada rakip tanımadan birbirleriyle yarışıyor. Alıcıoğlu kardeşler, Romanya'da 80 yarışmacının katılımıyla düzenlenen uluslararası turnuvada Avrupalı rakiplerini yenip ilk iki sırada yer almayı başardı.

Amasya Hattat Hamdullah Proje İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yasemin ile Serdar Zeren İlkokulu 2. sınıf öğrencisi kardeşi Mihrimah, mangala oynamayı anneleri Canan Alıcıoğlu'ndan öğrendi. İl genelindeki turnuvalarda isimlerinden söz ettiren Alıcıoğlu kardeşler, Antalya'da düzenlenen Mind Summit 2023 Avrasya Mangala Kupası'nda kendilerinden yaşça büyük rakipleri karşısındaki mücadeleleriyle dikkatleri çekti. UNESCO ve Uluslararası Tatarlar Birliği ortaklığıyla Romanya'da gerçekleştirilen Uluslararası Mangala ve Bestemşe Turnuvası'na katılan kardeşlerden Yasemin birinci, Mihrimah ise ikinci oldu. Avrupalı rakiplerine şans tanımayan tanımayan kardeşler şimdi gözlerini Avrasya Mangala Şampiyonası'nı hedefledi.

En büyük destekçileri anneleri

En büyük destekçilerinin anneleri olduğunu belirten Yasemin Alıcıoğlu, "Romanya'da katıldığımız turnuvada birinci, kardeşim ise ikici oldu. Bundan sonraki hedefimiz Çekya'daki turnuvada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak" dedi.

Ablasıyla yarışmaktan mutlu olan Mihrimah Alıcıoğlu da, "Bazen ablam bazen ben kazanıyor. Arkadaşlarıma mangala oyununu tavsiye ediyorum" diye konuştu. Çekişmeli geçen müsabakalarını izlediği başarılı kardeşleri ve annelerini kutlayan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ise, "Abla kardeş rakip olmuşlar. Aile içi rekabet örneği sergiliyorlar. Romanya'daki turnuvada biri birinci, diğeri ikinci olmuş. Rekabet devam ediyor" şeklinde konuştu.