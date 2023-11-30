Manavgat'ta palmiye ağacına çarpan otomobil portakal bahçesinin demir kapısına dayandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda otomobil palmiye ağacına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek portakal bahçesinin demir kapısına dayandı. Kazada şans eseri başka araç bulunmazken, otomobil sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobil, kaldırımı da geçerek portakal bahçesinin demir kapısına dayandı. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda meydana gelen kazada, şans eseri yolda başka araç bulunmazken, araç sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Sorgun Titreyengöl Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Titreyengöl istikametine seyir halindeki Ferhat Akar'ın kullandığı 07 AAJ 332 plakalı otomobil, Herdford Kavşağı'na yaklaştığı sırada virajı alamayarak refüjdeki palmiyeye çarptı. Palmiyeye çarpan otomobil karşı şeride geçerek kaldırımı da aşıp portakal bahçesinin demir kapısına çarparak durabildi.

Titreyengöl istikametinden gelen aracın bulunmaması nedeniyle facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA