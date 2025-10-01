Haberler

Manavgat'ta Dikenli İncir Üretimi Artıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dikenli incir üretimi yapan çiftçiler, hem yurt içinde hem de yurt dışında satış yapıyor. Ziraat mühendisi Esra Hürmeydan, meyvenin az su ihtiyacı ve dayanıklılığı ile bölge çiftçilerine katkı sağlayacağını belirtti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dikenli incir (Hint inciri) üretimine başlayan çiftçi, yurt içine ve yurt dışına satış yapıyor.

Ziraat mühendisi Esra Hürmeydan, AA muhabirine, daha az su isteyen dikenli incir için ilçede 20 dönümlük bir arazide üretime başladığını söyledi.

Antalya'da üretimi yaygınlaşan meyvenin Akdeniz Bölgesi iklimine çok uygun olduğunu dile getiren Hürmeydan, "Çok fazla bakım gerektirmiyor, hastalığı yok ve en önemlisi susuzluğa oldukça dayanıklı. Bu yıl sadece 3-4 kez sulama yaptık. Fidan 5 yaşına geldiğinde ticari verime geçiyor. Don, dolu gibi doğa olaylarından etkilenme riski de düşük." dedi.

Ağırlıklı olarak yurt içine satış yaptıklarını aktaran Hürmeydan, Rusya ve Ukrayna'ya da meyveden gönderdiklerini kaydetti.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de bölgede ürün çeşitliliğini önemsediklerini söyledi.

Dikenli incir meyvesinin de farklı bir meyve türü olduğunu anlatan Metin, susuzluğa dayanıklı yapısı sayesinde kırsal bölgelere ekonomik katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
