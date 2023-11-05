Manavgat Sorgun Kumsalı Deniz Kaplumbağalarının Korunması İçin Çalıştay Düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi ve DEKAFOK tarafından düzenlenen çalıştayda, Manavgat Sorgun Kumsalı'nın deniz kaplumbağalarının yeni bir üreme alanı olarak korunması ve ekosistem yönetimi konuları ele alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ile Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) tarafından 'Manavgat Sorgun Kumsalı Deniz Kaplumbağalarının Yeni Bir Üreme Alanı Olarak Korunması ve Ekosistem Yönetimi' adlı çalıştay yapıldı.

Manavgat'ta Sorgun kumsalının Türkiye sahillerindeki deniz kaplumbağası üreme alanları arasında yer alması amacıyla düzenlenen çalıştaya Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sert, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Taşkavak, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale ve OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu konuşmacı olarak katıldı.

Çalıştayda Prof. Dr. Hakan Sert, deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı Antalya sahillerinin turizm için büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi. Deniz kaplumbağalarının üreme alanı statüsüne sahip olan Belek sahilini örnek gösteren Prof. Dr. Hakan Sert, Sorgun kumsalının koruma altına alınması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Sert, sahilin koruma altına alınmasının turizmi olumsuz etkilemeyeceğine dikkati çekti.

OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu ise yavru kamplumbağaların yumurtadan çıkma başarısının yüzde 50 olduğu Sorgun sahilinin koruma altına alınması gerektiğini söyledi.