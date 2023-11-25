Manavgat'da hortum asırlık çam ağaçlarını yerle bir etti Hortumun yerinden söktüğü ağaçlar servis otobüsünün üzerine devrildi 7 kişi yaralandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otel servisinin üzerine devrilen asırlık çam ağacını bölgeden geçen hortumun yerinden söktüğü, aynı noktada ve...

Manavgat'da hortum asırlık çam ağaçlarını yerle bir etti

Manavgat'da hortum asırlık çam ağaçlarını yerle bir etti

Hortumun yerinden söktüğü ağaçlar servis otobüsünün üzerine devrildi 7 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otel servisinin üzerine devrilen asırlık çam ağacını bölgeden geçen hortumun yerinden söktüğü, aynı noktada ve yolun karşısında aynı hizada çok sayıda ağacı belinden kırdığı ortaya çıktı. Yıkılan ağaçların kapattığı Titreyengöl yolu, Belediye ve orman ekiplerinin yıkılan ağaçları kesmek suretiyle yoldan kaldırması ve ağaç altında kalan otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Otobüs şoförü Soner Sümer "Titreyengöl Caddesi'nde önüme devrilen ağaç yolu kapattığı için durduğum anda uğultuyla önümden toz bulutu geçti. Aynı anda otobüsün üzerine ağaç devrildi" diye konuştu.

Otobüsün üzerine ağaç düşmesi sonucunda yaralanan ve hastanelere kaldırılan 6 otel çalışanından 4 tanesinin taburcu edildiği, Ali Tezcan ve Şerife Tezcan'ın ise ameliyata alındığı bildirildi.

Titreyengöl Caddesi'nde otobüsün üzerine çam ağacının devrilmesi olayının bölgede gerçekleşen hortum nedeniyle meydana geldiği bildirildi. Otobüsün üzerine devrilen ağacın olduğu yerde incelemelerde bulunan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, böylesine bir olayı hortum dışında bir şeyin yapamayacağını belirterek "Buradan geçen hortum otobüsün üzerine devirdiği ağacın yanında aynı yerde birçok ağacı belinden kırmış durumda. Aynı şekilde caddenin karşısında okalüptüs ağaçlarını da belinden kırmış. Hortum buradan karşıya geçmiş" diye konuştu.

Devrilen ağaç hakkında bilgi veren görevli "Bu ağaç en az 150 yaşında. Görüldüğü gibi kökünün söküldüğü yerde 3 metrekare genişliğinde büyük bir çukur oluşmuş durumda" diye konuştu.

Uğultu ve toz bulutu geçti

Sabah saat 07.30 sıralarında Manavgat'tan aldığı otel çalışanlarını Titreyengöl'de bulunan otele götürdüğünü belirten servis otobüsü sürücüsü Soner Sümer "Titreyengöl Caddesi'nde 150 metre gittiğimde önüme bir ağaç düştü ve yolu kapattı. Aracı durdurup ineceğim sırada camın önünden büyük bir uğultuyla toz bulutu ve ağaç dalları geçti. Tam bu sırada büyük bir gürültü ve ağaç otobüsün üzerine devrildi. İçeridekiler büyük panik yaşadı. Yaralanan 6 arkadaşımız hastaneye kaldırıldı. 4 tanesi ayakta tedavi görerek taburcu edilirken 2 arkadaşımız ameliyata alındı" dedi.

Yol trafiğe açıldı

Diğer taraftan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerekli önlemlerin alınmasının ardından kapatılan Titreyengöl gidiş yolu, Manavgat Belediyesi ve Orman İşletme ekiplerinin otobüs üzerindeki ve yoldaki ağaçları kaldırmaları ve otobüsün çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.