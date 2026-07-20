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Manavgat'ta iç sulara 400 bin sazan yavrusu salındı

Manavgat'ta iç sulara 400 bin sazan yavrusu salındı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi' kapsamında 400 bin sazan yavrusu Manavgat Barajı, Manavgat Irmağı ve Naras Deresi'ne salındı. Projeyle balık popülasyonunun artırılması ve su ekosisteminin korunması hedefleniyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki iç sulara 400 bin sazan yavrusu suya bırakıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 400 bin sazan yavrusu ilçeye getirildi.

Sazan yavruları, ekipler tarafından balık popülasyonunu arttırmak ve su ürünleri ekosistemini korumak amacıyla Manavgat Barajı, Manavgat Irmağı ve Naras Deresi'ne salındı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
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