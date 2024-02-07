Maltepe Dragos sahilinde otomobil ağaçlara çarptı, 2 kişi yaralandı
Maltepe Dragos sahilinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.
Maltepe Dragos sahilinde kontrolden çıkarak ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda ilerleyen S.S idaresindeki 34 TY 1956 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yeşillik alandaki ağaçlara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışarak hafif yaralanan Ö.S ile H.K, itfaiye ekiplerince çıkartılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla sahil yolunda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.