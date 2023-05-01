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Maltepe'de 1 Mayıs kutlamalarına polis müdahalesi

Güncel Haberler

Maltepe'de resmi 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı miting alanına yürüyen gruba polis, ellerindeki pankartlar konusunda uyarıda bulundu. Polis, pankartlarla yürümeye devam etmek isteyen gruba müdahale etti. Grubun karşı koymasıyla arbede yaşandı. Gruptakiler gözaltına alınırken arbede sırasında polis otobüsünün camı kırıldı.

İSTANBUL DHA - MALTEPE'de resmi 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı miting alanına yürüyen gruba polis, ellerindeki pankartlar konusunda uyarıda bulundu. Polis, pankartlarla yürümeye devam etmek isteyen gruba müdahale etti. Grubun karşı koymasıyla arbede yaşandı. Gruptakiler gözaltına alınırken arbede sırasında polis otobüsünün camı kırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

1 Mayıs DHA Güncel Haberler

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