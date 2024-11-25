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Malatya'da Kar Yağışı Lastikçilerde Kuyruk Oluşturdu

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Malatya'da etkili olan kar yağışı, sürücüleri zorunlu kış lastiği uygulamasından önce lastikçilere yöneltti. Lastikçilerde uzun kuyruklar oluşurken, talep artışı nedeniyle pek çok işletme gece geç saatlere kadar hizmet vermeye başladı.

Malatya'da kar yağdı, lastikçilerde kuyruk oluştu

MALATYA - Malatya'da yaşanan kar yağışının ardından sürücüler lastikçilere akın etti. 1 Aralık'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasını bekleyen sürücüler, erken yağan kar sonrası bu tarihi beklemeden kış lastiklerini taktırmaya başladı.

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı, zorunlu kış lastiği uygulamasını 1 Aralık tarihinden önce fiilen başlattı. Kış lastiği taktırmak için lastikçilere akın eden sürücüler, yoğun kuyruklar oluşturdu. Kentteki birçok lastikçi, talebi karşılamak için gece geç saatlere kadar hizmet veriyor.

Kış lastiği değişimi için ortalama 500 TL ücret talep edilirken, yoğunluk nedeniyle birçok lastikçi randevulu sisteme geçti. Lastikçilerin önünde uzun kuyruklar oluştuğunu belirten sürücüler, kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını dile getirdiler.

Yetkililer, özellikle şehirlerarası yolculuk yapan sürücülerin araçlarını bir an önce kış koşullarına uygun hale getirmeleri gerektiğini vurgularken esnaflar kar yağışının başlamasıyla birlikte işlerinde büyük bir artış yaşadıklarını belirterek, normalde 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale gelen kış lastiği uygulamasının karın erken yağmasıyla birlikte şimdiden başladığını söylediler.

Malatya'da Kar Yağışı Lastikçilerde Kuyruk Oluşturdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ - Güncel
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