Üye Girişi
Haberler

Malatya'da deprem sonrası yapılan iş yerleri ve konutlar yükseliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıma uğrayan Malatya kent merkezini ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında yapımına başlanan iş yeri ve konutlar yükseliyor.

Ak Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, 20 bin civarında iş yerinin yıkıldığı kent merkezinde yapımına başlanan iş yeri ve konutların şantiye alanındaki incelemelerinin ardından gazetecilere, Akpınar bölgesinde halihazırda yapımına başlanan konut ve iş yerlerinden oluşan 5 bin 265 bağımsız birim olduğunu söyledi.

Malatya'yı hızla ayağa kaldırmak istediklerini belirten Babacan, şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki Malatya'da çarşı ayağa kalkar, ticaret canlanır ve esnaf ayağa kalkarsa şehrin ışıkları, dükkanların ışıkları yanarsa evlerin ışıkları yanacak. İnşaatlar, Çevre Yolu'ndan itibaren, Bakırcılar Çarşısı diye adlandırdığımız bölgeden itibaren şimdiden yükselmeye başlamış durumda. Bir yıl içerisinde buralar tamamlanmış olacak ve çok güzel, yekpare bir mimari tasarımla buralar ayağa kalkmış olacak."

Kent merkezinde rezerv alanının kapsamını genişlettiklerini belirten Babacan, Akpınar'ın yanı sıra Saray Mahallesi, Fuzuli Caddesi, Cezmi Kartay, Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi ve Niyazi Mısri bölgesinin tamamını Emlak Konut üzerinden rezerv alan ilan edilmek suretiyle devletin yapmasını sağladıklarını ve buralarda da inşaatlara başlanacağını vurguladı.

Babacan, tüm bunların üzerine Malatya'da 43 ayrı bölgenin daha rezerv alan ilan edildiğini ve buralarda da konutların yükseleceğini belirtti.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er de en son depremzede kalıcı konutuna, en son esnaf kalıcı iş yerine kavuşuncaya kadar durmadan çalışacaklarını vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Namık Gören ise çarşı merkezinde zemin güçlendirmesi kapsamında 12 bin 500 kazık çakıldığını kaydetti.

İncelemelere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Abdurrahman Babacan Kahramanmaraş Milletvekili AK Parti Malatya Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

O kullanmak mecburi mi, oy kullanmamanın cezası ne? PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak? Trabzonspor Fenerbahçe maçı PFDK sevk kararları ne zaman açıklanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 27 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 27 Mart Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır 8. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? DEM Parti Yalova Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Merkez adayı Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Termal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Termal adayı Ayhan Özmen kimdir? DEM Parti Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çiftlikköy adayı Ergin Peker kimdir? Trabzon'da isale hattı mı göçtü? Trabzon'daki göçükte kaç işçi öldü? Uğur Ünsal kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Uğur Ünsal kaç yaşında, nereli? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Hangi durumlarda oy pusulaları geçersiz sayılır? 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak mı? DEM Parti Yalova Çınarcık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çınarcık adayı Doğan Kesici kimdir? DEM Parti Yalova Armutlu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Armutlu adayı Mehmet Ali Gez kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title