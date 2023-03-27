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Malatya'da bir kişi tartıştığı babasını öldürdü

Güncel Haberler

Malatya'da bir kişi tartıştığı babasını öldürdü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, bir kişi tartıştığı babasını öldürdü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, bir kişi tartıştığı babasını öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Gölpınar Mahallesi'nde, S.Ş. ile babası Sabri Ş. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, S.Ş, babasını kesici aletle başından ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sabri Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Malatya Güncel Haberler

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