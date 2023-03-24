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Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı apartman çöktü

Güncel Haberler

MALATYA'da, depremde ağır hasar görünce boşaltılan 5 katlı apartman, kendiliğinden yıkıldı.

MALATYA'da, depremde ağır hasar görünce boşaltılan 5 katlı apartman, kendiliğinden yıkıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya'da ağır hasar gördüğü belirlenip boşaltılan Koyunoğlu Mahallesi'ndeki 5 katlı Sezer Apartmanı, bugün öğleden sonra kendiliğinden yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, arama kurtarma ekipleri de enkazda, tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Malatya Güncel Haberler

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