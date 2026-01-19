(KAYSERİ) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Üye üye büyüyor, adım adım hedefe yürüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında fevç fevç büyüyen bir partiyiz. Büyüyen sadece sayılarımız değildir. Biz aramıza katılan her üye ile umudu büyütüyoruz. Katılan her üye ile sadece teşkilatımızı değil, İmralı ile Silivri arasında hapsedilmeye çalışılan yeniden büyük Türkiye ufkunu büyütüyoruz. Ülkemizi dört bir yandan saran devasa tehlikeleri bertaraf edecek inancı büyütüyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen "Kocasinan'da 1000 Yeni Üye Katılım Töreni"ne katıldı. Yeni katılan üyelere "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum" diyen Arıkan, şöyle devam etti:

"Üye üye büyüyor, adım adım hedefe yürüyoruz. Sadece Kocasinan'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında fevç fevç büyüyen bir partiyiz. Hepinizin malumu olduğu üzere, ocak ayında Yargıtay tarafından partilerin üye katılım sayıları açıklandı. Türkiye'de 190 siyasi parti var. Elhamdülillah Saadet Partimiz son 6 ay içerisinde en çok üye arttıran muhalefet partisi oldu. Şundan emin olunuz; büyüyen sadece sayılarımız değildir. Biz aramıza katılan her üye ile umudu büyütüyoruz. Katılan her üye ile sadece teşkilatımızı değil, İmralı ile Silivri arasında hapsedilmeye çalışılan yeniden büyük Türkiye ufkunu büyütüyoruz. Büyüyen sadece rakamlarımız değil, ülkemizi dört bir yandan saran devasa tehlikeleri bertaraf edecek inancı büyütüyoruz. Aziz milletimizin; bu kısa sürede partimize gösterdiği ilgi ve teveccühe bir kez daha teşekkür ediyorum.

"İstediğiniz kadar 'ekonomi büyüyor' diye anlatın, bu milleti artık inandıramazsınız"

Tüm Anadolu'yu karış karış geziyoruz. Çiftçimizin, esnafımızın elini sıkıyoruz, Gencimizin derdini dinliyoruz, emeklimizle çay içiyoruz… Gördüğüm manzara şu: Ankara'nın gündemiyle Anadolu gündemi aynı değil. Ankara'dan ülkeyi yönetmeye çalışanlarla, Anadolu'da ayakta kalmaya çalışanların dertleri aynı değil. Ankara'da her şeyi tartışıyorlar ama emekli maaşını tartışmıyorlar. Her şeyi konuşuyorlar ama asgari ücreti konuşmuyorlar. Her şeyi görüyorlar ama çarşıdaki, pazardaki fiyatları görmüyorlar. Her şeyi biliyorlar ama uyuşturucu rakamlarını, bağımlılık sayılarını bilmiyorlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu ne anlatır? Ne Sayın Şimşek'in sürekli anlattığı grafikler ne TÜİK'in sürekli açıkladığı rakamlar ne de hükümet yetkililerinin öve öve bitiremediği veriler anlatamaz… Türkiye'de kötü giden ekonomiyi Kayseri'de gazi olduğu durakta canına kıyan Ferdi Çatal anlatır… Memleketi için canını siper etmiş bu vatan evladını yoksulluğa, çaresizliğe, çok kolay erişilebilen kumar bataklığına sürükleyen düzen anlatır. İstediğiniz kadar 'Ekonomi büyüyor' diye anlatın, bu milleti artık inandıramazsınız.

Sadece kalkınmada değil ekonomiden adalete, eğitimden sosyal hayata kadar bu ülkeyi kilitleyen ne varsa çözecek irade de kadro da plan da bizde var. Burada, Kocasinan'dan aramıza katılan bin yeni üye kardeşimden aldığım güçle söylüyorum ki iktidara geldiğimiz ilk 100 günde bu ülkenin bütün sorunlarını çözeceğiz. İktidara geldiğimiz ilk 100 günde, yıllardır halının altına süpürülen ne varsa masaya yatıracağız, çözeceğiz, bitireceğiz. Bahane üretenlerin değil, çözüm üretenlerin iktidarı olacağız. 'İlk 100 Gün' sadece bir iktidar değişimi değil, bir ahlak devrimi olacak. Siyaset, bürokrasi ve mafya arasındaki kirli ilişkiler kökten bitirilecek. Türkiye'nin sokakları çetelerin gölgesinden; bıçakların işgalinden kurtarılacak. Çete yapılanmalarını besleyen uyuşturucu, silah ve kumar ağları kökten çökertilecek. Bizim iktidarımız, temiz ellerin tertemiz başlangıcı olacak. Gençlerimiz? hayatlarının en güzel çağlarında uyuşturucu ve sanal kumar çetelerinin ağına düşmeyecek. Hepsi kökten temizlenecek.

"Biz iktidarın alternatifi değil, bozuk sistemin alternatifiyiz"

Bizim iktidarımızda, kirli propaganda düzeni sona erecek. Hiçbir medya kuruluşu, değerlerimizi istismar eden yayın yapamayacak. Trol ordularının saltanatı sona erecek. Aile kurumunu hedef alan, televizyon dizilerine karşı Temiz Medya Reformu başlatılacak. Gündüz kuşağı programlarında ekranları kirleten ahlaksız içerikler, yayından kaldırılacak. Bizim iktidarımızda ?adalet parayla değil, hakikatle işleyecek. Tarifeli yargı sistemi tarihe karışacak. Yani suçun ağırlığını cüzdan değil, vicdan belirleyecek. ?'Tutuklama, ceza değildir' ilkesi yeniden hakim olacak.

Bizim iktidarımızda dış politikada; kınama değil, yaptırım dönemi başlatılacak. Kimsenin gölgesinde, diplomasi yürütülmeyecek. Yeni bir kavramla yola çıkıyoruz: 'Ahlaki Diplomasi.' Batı ile ilişkilerde gizli mutabakatlar, kapalı kapılar ve şahsi dostluklar dönemi sona erecek. Savunma sanayi artık gösteri değil, sorumluluk alanı olacak. Askeri gücümüz birilerinin değil barışın garantörü olacak ve bilin ki bizim iktidarımızda bu topraklarda yeniden adalet hüküm sürecek, bolluk bereket yükselecek, ahlak ve maneviyat yeniden dirilecek.

İçerisinde yaşadığımız bu düzen, bozuk bir düzendir ve bozuk tezgahtan sağlam ürün çıkmaz. Bizim mücadelemiz bu bozuk sistemi değiştirme mücadelesidir. Çok net söylüyorum, biz iktidarın alternatifi değiliz, biz bu bozuk sistemin alternatifiyiz. Allah'ın izniyle bu sistemi biz değiştireceğiz."