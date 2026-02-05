Mahmut Arıkan, Malatya'da Depremzedelerle Bir Araya Geldi

(ANKARA ) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Malatya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Programı kapsamında Malatya Şehir Mezarlığı içerisinde yer alan Deprem Şehitleri Anıtı'nı ziyaret eden Arıkan, 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Malatya'da şehitlik ziyaretinin ardından konteyner çarşıya geçen Arıkan, burada esnafla bir araya gelerek yaşadıkları sorun ve talepleri dinledi. Esnaf, her yağmur yağdığında iş yerlerinin su aldığını, tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca 1 Haziran itibarıyla konteyner iş yerlerinin boşaltılmasının istendiğini ancak kendilerine alternatif bir yer gösterilmediğini dile getirdi.

Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen sorunların çözümü için kayda değer bir ilerleme sağlanamadığı yönündeki şikayetleri değerlendiren Arıkan, çözüm önerilerini esnafla paylaştı. Konteyner esnafına kalıcı bir yer temin edilmeden tahliye dayatılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Arıkan, bu durumu "vicdansızlık" olarak nitelendirdi.

Arıkan, depremzedelerin ve esnafın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için konunun Meclis çatısı altında takipçisi olacaklarını ve gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.