Haberler

Mahmut Arıkan: "Çiftçisine zarar ettiren her ülke, geleceği ateşe atar"

Mahmut Arıkan: 'Çiftçisine zarar ettiren her ülke, geleceği ateşe atar'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Çaydan fındığa, bademden fıstığa, mercimekten buğdaya kadar ülkemizde yetişen her üründe gördüğümüz müflis politikaya artık son verilmeli ve çiftçimizin alınteri korunmalıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi, bir azınlığın değil; toprağa emek verenlerin güvencesi olmalıdır. Unutulmamalıdır ki çiftçisine zarar ettiren her ülke, geleceği ateşe atar" dedi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Çaydan fındığa, bademden fıstığa, mercimekten buğdaya kadar ülkemizde yetişen her üründe gördüğümüz müflis politikaya artık son verilmeli ve çiftçimizin alınteri korunmalıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi, bir azınlığın değil; toprağa emek verenlerin güvencesi olmalıdır. Unutulmamalıdır ki çiftçisine zarar ettiren her ülke, geleceği ateşe atar" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"İktidar tüccarın değil, çiftçinin çıkarını korumak zorundadır. Manisa'da üzüm üreticilerimizi önce yüksek girdi maliyetlerinin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kotalı ve düşük alım fiyatları ile karşı karşıya bırakan iktidar; toprağa emek veren çiftçimizi değil, imtiyaz sahiplerini korumaktadır. Çaydan fındığa, bademden fıstığa, mercimekten buğdaya kadar ülkemizde yetişen her üründe gördüğümüz bu müflis politikaya artık son verilmeli ve çiftçimizin alınteri korunmalıdır.

"TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ TOPRAĞA EMEK VERENLERİN GÜVENCESİ OLMALIDIR"

Toprak Mahsulleri Ofisi, bir azınlığın değil; toprağa emek verenlerin güvencesi olmalıdır. Unutulmamalıdır ki çiftçisine zarar ettiren her ülke, geleceği ateşe atar. Bizler Saadet Partisi olarak toprağa emek veren, üreten, değer katan her çiftçimizin, her üreticimizin yanında durmaya ve onların sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi hayatını kaybetti

Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor

Okullar açılmadan velilere kötü haber! Yeni tarife cep yakıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...

Galatasaray'da sakatlık alarmı! Okan Buruk'un önünde 2 farklı plan var

Galatasaray'da alarm! Okan Buruk'un önünde 2 farklı plan var
Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş

Günler sonra ortaya çıktı! Polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Moral ziyareti olay oldu

Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

Üç gündür alevlerle mücadele eden Antalya'dan acı haber