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Mahmut Arıkan: Bir ülke fabrikalarını kaybediyorsa iflas eden uygulanan ekonomi politikasıdır

Mahmut Arıkan: Bir ülke fabrikalarını kaybediyorsa iflas eden uygulanan ekonomi politikasıdır
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri'de 1953 yılından bu yana faaliyet gösteren Orta Anadolu Mensucat'ın üretimini sonlandırmasına ilişkin, "Bir ülke fabrikalarını ve üreticisini kaybediyorsa, iflas eden yalnızca şirketler değil; uygulanan ekonomi politikasıdır. Rakamları makyajlayarak kapanan fabrikaların bacasını tüttüremez, duran tezgahı çalıştıramaz, kaybedilen istihdamı geri getiremezsiniz" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri'de 1953 yılından bu yana faaliyet gösteren Orta Anadolu Mensucat'ın üretimini sonlandırmasına ilişkin, "Bir ülke fabrikalarını ve üreticisini kaybediyorsa, iflas eden yalnızca şirketler değil; uygulanan ekonomi politikasıdır. Rakamları makyajlayarak kapanan fabrikaların bacasını tüttüremez, duran tezgahı çalıştıramaz, kaybedilen istihdamı geri getiremezsiniz" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'de faaliyet gösteren Orta Anadolu Mensucat'ın üretimini sonlandırmasını uygulanan ekonomi politikalarının sonucu olarak değerlendirdi.

Arıkan, şunları kaydetti:

"Yüksek faiz, düşük üretim, kapanan fabrikalar...

1953'ten bu yana Kayseri'mizde üretim yapan Orta Anadolu Mensucat'ın; artan maliyetler, ağırlaşan finansman yükü ve daralan talep nedeniyle üretimini sonlandırması, uygulanan yanlış ekonomi politikalarının acı bir sonucudur.

Fabrikalar kapanıyor, tezgahlar duruyor, üretim ve istihdam Türkiye'den uzaklaşıyor.

Bir ülke fabrikalarını ve üreticisini kaybediyorsa, iflas eden yalnızca şirketler değil; uygulanan ekonomi politikasıdır!

İktidar ise bu acı ve müflis tablo karşısında dahi istatistik oyunlarıyla 'ekonomiyi düzeltiyoruz' diyerek milletimizi rakamlarla inandırmaya çalışıyor.

Rakamları makyajlayarak kapanan fabrikaların bacasını tüttüremez, duran tezgahı çalıştıramaz, kaybedilen istihdamı geri getiremezsiniz.

Ekonominin gerçeği tablolarınızda değil; kapanan fabrikalarda, duran tezgahlarda ve işini kaybeden insanlarımızdadır!

Bizler üreten Türkiye'yi, Saadet Partimizin iktidarında Türkiye Kalkınma Planı ile yeniden inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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