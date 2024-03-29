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Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Adaylar Araçları Propaganda İçin Kullandı

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Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kampanya döneminde adaylar, römork, tır, minibüs ve kamyonet gibi araçları propagandalarında billboard gibi kullandı.

Bu pazar yapılacak, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlere adaylar, çeşitli kampanyalarla hazırlandı.

Ankara'nın işlek cadde ve sokakları ile şehirlerarası yollara park edilen römork, tır, minibüs ve kamyonet gibi araçlar da partilerin kurumsal renkleri, logoları ve adayların fotoğraflarıyla giydirildi.

Özellikle billboardların dolu olduğu seçim bölgelerinde, parti ve adaylar, giydirdikleri hareketsiz araçlarla vaatlerini ve sloganlarını seçmenlere ulaştırmaya çalıştı.

Ana arterlere park edilen araçlar billboard gibi kullanılarak, kampanya sürecinde etkin bir rol oynaması sağlandı.

Seçim sürecinde reklam panosu olarak işlev gören araçlar, seçimlerin ardından tekrar aktif kullanılmaya başlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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