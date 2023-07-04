Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 18 yaşındaki genç, balkonda otururken maganda kurşunun isabet etmesi neticesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Maganda kurşunu 18 yaşındaki genci hayattan kopardı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 18 yaşındaki genç, balkonda otururken maganda kurşunun isabet etmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, Çatalzeytin ilçesine bağlı Arıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonunda oturan Mehmet Ali Topcu (18), bir anda yere yığıldı. Evde bulunan ailesinin durumu haber vermesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Topcu'nun, baş bölgesinin çeşitli yerlerinde tüfek saçmalarının bulunduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Geniş çaplı yapılan olay yeri incelemesinin ardından çevrede boş tüfek fişeklerine rastlandı. Jandarma ekipleri köy yerinde gelişigüzel ateş eden şahısların ve 18 yaşındaki Mehmet Ali Topcu'nun hayatını kaybetmesine sebep olan kişi ya da kişileri bulabilmek için çalışma başlattı.

Mehmet Ali Topcu'nun cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.