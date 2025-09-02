'Made in Russia' ulusal markası Türk şirketlerine kalite ve yeni fırsatlar sunuyor'

BUGÜN TÜYAP Fuar Merkezi'nde başlayan Uluslararası WorldFood İstanbul (WFI) Fuarı'nda 30'dan fazla Rus şirketi, ürünlerini 'Made in Russia' ulusal markası altında tanıtacak. Bölgedeki gıda sektörü için önemli fırsatlar sunan fuara, Rusya'nın üçüncü kez katılım gösterdiğini bildirildi. 1 ve 7'nci salonlarındaki stantlarda yer alacak markaların katılımı Türk ithalatçıları, perakendecileri ve yemek servisi sektörü temsilcilerine doğrudan sertifikalı üreticilerle çalışma, riskleri azaltma ve popüler ürün yelpazesini genişletme fırsatı sunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi son beş yılda iki katından fazla arttı. Türkiye, Rusya'nın dış ticaretinde sürekli olarak ilk üç partner arasında yer alıyor. 'Made in Russia' ulusal markasının Türkiye temsilcisi Timur Safin, şunları belirtti:

"Türk şirketleri için Rus ürünleri, gıda ithalatında güvenilir bir temel haline geldi. 2024 yılında Rusya, Türkiye'ye yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde tarım ve gıda ürünü tedarik etti. WorldFood İstanbul'a katılım, Rusya'nın sadece ürün yelpazesini tahıllardan yağlara, tatlılardan süt ürünlerine kadar genişletmeye değil, aynı zamanda Türk şirketleriyle daha şeffaf ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kurmaya da hazır olduğunu gösteriyor. Ayrıca ulusal marka yalnızca fuarda değil, Türkiye genelinde de kendini gösteriyor: Rus ürünlerinin yer aldığı bir pavilyon faaliyet gösteriyor, sertifikalı ürünler market raflarında yer alıyor, geniş yelpazede ürünler online platformlarda bulunabiliyor."

'TÜRK ŞİRKETLERİNE RUSYA'DAN İŞ ORTAĞI SEÇERKEN EK GÜVEN VERİYOR'

Safin, "WorldFood İstanbul, Türk şirketleri için güvenilir tedarikçiler bulabilecekleri, sözleşmeler imzalayabilecekleri ve popüler ürün yelpazelerini genişletebilecekleri bir platform haline geliyor. Rusya-Türkiye iş birliği gıda sektöründe uzun süredir gelişiyor ve bugün yeni bir seviyeye ulaşıyor. 'Made in Russia' sertifikalı ürünler, Türk işletmeleri için istikrarlı tedarik, rekabetçi fiyatlar ve uzun vadeli projeler anlamına geliyor. Ayrıca gıda sektörü, Rusya ile Türkiye arasındaki çok boyutlu ekonomik iş birliğinin sadece bir parçası. Enerji, ulaştırma, lojistik, turizm, inşaat ve sanayi alanlarındaki ortaklıklar, iki ülke ilişkilerinin stratejik ve kapsamlı olduğunun da bir göstergesi.Rus şirketleri, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Çin ve ABD pazarlarında başarıyla rekabet ederek müşteri güvenini kazanmış durumda. Bu deneyim, Türk şirketlerine Rusya'dan iş ortağı seçerken ek güven veriyor" dedi.

Safin, "Made in Russia, önemli bir tanıtım aracı olmasının yanı sıra doğru iş ortağı seçimini de kolaylaştırıyor. Gıdadan giyime, makine mühendisliğinden ilaç sektörüne ve dijital teknolojilere kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Marka; kalite, inovasyon ve geleneklere bağlılığı bir arada vurgularken, yeni ortaklık fırsatları da yaratıyor. Yabancı tüketiciler için 'Made in Russia' güvenilirliğin, modern yaklaşımın ve zengin kültürel mirasın sembolü haline geliyor. Ulusal marka, ürünlerin uluslararası standartlara uygun olduğunu, sıkı testlerden geçtiğini ve güvenilir tedarik garantisi sunduğunu teyit ediyor. Türk şirketleri için bu durum, sözleşmelerde daha az risk ve daha fazla güven anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

'Made in Russia' ürünlerinin tüm dünyada giderek daha fazla tanındığını aktaran Safin, "Ulusal marka etiketi taşıyan ürünler, BAE, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Çin ve Vietnam'daki market raflarında ve çevrimiçi mağazalarda yer alıyor. Ürün çeşitliliği ve coğrafi yayılım sürekli genişliyor" dedi.

SERTİFİKALI ŞİRKETLER HAKKINDA

WorldFood İstanbul'da 31 Rus şirketi, 'Made in Russia' kolektif sergisi kapsamında yer alacak. Bunların arasında 'Made in Russia' sertifikasına sahip üreticiler de bulunuyor; bu sertifika kalite ve güvenilirliğin onaylandığını gösteriyor.

Kolektif standın öne çıkan katılımcıları şöyle:

Tsaritsinskie Solenya

2016 yılında kurulan, konserve ürünleri üretiminde uzman genç ve modern bir işletme. Tarlalar, üretim tesisine yalnızca 30 dakika mesafede bulunuyor. Bu sayede hasat edilen sebzeler yarım saat içinde fabrikaya ulaşıyor. Böylece kesintisiz üretim sağlanıyor ve yüksek kalite güvence altına alınıyor. Şirket bugün Kazakistan, Azerbaycan ve Estonya'ya ürün tedarik ediyor.

Akkond

80 yıllık bir geçmişe sahip olan Akkond, Rusya'nın önde gelen şekerleme fabrikalarından biri. Ürünleri, Çin, Orta Doğu, Avrupa Birliği ve ABD'deki tüketiciler tarafından biliniyor ve tercih ediliyor. Çikolata ve şekerleme çeşitleri uluslararası pazarda güçlü bir konuma sahip.

Azovskaya Konditerskaya Fabrika

Tatlı ve çikolata üretiminde uzmanlaşmış bir şirket. Ürünleri halihazırda Çin, Almanya ve Sırbistan'daki mağazalarda satılıyor. Bu ihracat ağı sayesinde markanın uluslararası tanınırlığı artıyor.

Adige Tuzu (Adyghe Salt)

Sıradan bir baharat değil. Yüksek tuzluluk oranı sayesinde tuz tüketimini yüzde 12-15 oranında azaltmaya imkan tanıyor. Bu özellik, fazla tuz tüketiminin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Sarımsak, otlar ve baharatların tuz kristallerine işlemiş faydalı özellikleri, yemek pişirme sürecinde yemeğe nazikçe geçiyor ve eşsiz bir lezzet sunuyor.

Cheese Village

Çiftlik süt ürünleri üretiminde aktif olarak gelişen bir şirket. İnek, koyun, keçi ve deve sütünden üretilen peynir çeşitleri sunuyor. Ayrıca laktozsuz süt ürünlerine özel önem veriyor. Bu yaklaşım, laktoz intoleransı olan tüketicilerin de ürünlere erişmesini sağlıyor.