Haberler

Şara ile Macron bölgedeki gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin istikrarı ve yeniden imarına yönelik desteklenmesi konusunu ele aldı. Macron, YPG ile yapılan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye'nin birliği ve egemenliğinin önemine vurgu yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki son gelişmeleri ve Suriye'nin istikrar ve yeniden imar konusunda desteklenmesini görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un telefonda görüştükleri belirtildi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suriye'nin istikrar ve yeniden imar konusunda desteklenmesi ele alındı.

Macron'un, Şam yönetimiyle terör örgütü YPG arasındaki kapsamlı ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini güvence altına alan anlaşmanın uygulanması gerektiğini söylediği kaydedildi.

Bu çerçevede Macron'un, ülkesinin Suriye'yi ve Suriye halkını istikrar, adalet ve yeniden imar sürecinde desteklemek amacıyla koordinasyonu sürdüreceğini dile getirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Jhon Duran'ın yeni takımı duyuruldu

Jhon Duran'ın yeni takımı duyuruldu
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz