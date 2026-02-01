Şara ile Macron bölgedeki gelişmeleri görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin istikrarı ve yeniden imarına yönelik desteklenmesi konusunu ele aldı. Macron, YPG ile yapılan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye'nin birliği ve egemenliğinin önemine vurgu yaptı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki son gelişmeleri ve Suriye'nin istikrar ve yeniden imar konusunda desteklenmesini görüştü.
Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un telefonda görüştükleri belirtildi.
Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suriye'nin istikrar ve yeniden imar konusunda desteklenmesi ele alındı.
Macron'un, Şam yönetimiyle terör örgütü YPG arasındaki kapsamlı ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini güvence altına alan anlaşmanın uygulanması gerektiğini söylediği kaydedildi.
Bu çerçevede Macron'un, ülkesinin Suriye'yi ve Suriye halkını istikrar, adalet ve yeniden imar sürecinde desteklemek amacıyla koordinasyonu sürdüreceğini dile getirdiği aktarıldı.