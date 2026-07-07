NATO ANKARA ZİRVESİ - Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'ya geldi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı. Macron'u Esenboğa Havalimanı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan karşıladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.
Macron'un uçağı Esenboğa Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Macron'u havalimanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve yetkililer karşıladı.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay