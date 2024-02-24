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Lüleburgaz Kaymakamı Nil Aktaş'ı Kabul Etti

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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, U-17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nil Aktaş'ı makamında kabul etti. Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılı sporcuyu tebrik etti. Sporcudan şampiyona ve çalışmaları hakkında bilgi alan Yüce, spora ve sporcuya önem verdiklerini kaydetti. Yüce, konuşmaların ardından sporcuya hediyeler verdi. Lüleburgaz ilçesinde Sevgi Mağazası ihtiyaç sahiplerine hizmet sunuyor. Belediye Başkanı Murat Gerenli, mağazanın bir yılda 2 bin kişiye hizmet sunduğunu belirtti. Mağazadan 35 bin kıyafet yardımı yapıldığını ifade eden Gerenli, ihtiyaç sahibi ailelerin yılda 4 kez kıyafet ve ayakkabı alabildiğini söyledi. Lise öğrencileri Ahmetbey beldesinden Fransa'da iklim eğitimine katılacak. Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, öğrencilerin 26-29 Şubat tarihlerinde Fransa'da olacaklarını belirtti.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Afyonkarahisar'da düzenlenen U-17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nil Aktaş'ı makamında kabul etti.

Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılı sporcuyu tebrik etti.

Sporcudan şampiyona ve çalışmaları hakkında bilgi alan Yüce, spora ve sporcuya önem verdiklerini kaydetti.

Yüce, konuşmaların ardından sporcuya hediyeler verdi.

Sevgi Mağazası ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor

Lüleburgaz ilçesinde Sevgi Mağazası ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet sunuyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, mağazanın bir yılda 2 bin kişiye hizmet sunduğunu belirtti.

Mağazadan 35 bin kıyafet yardımı yapıldığını ifade eden Gerenli, açıklamasında şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi ailelerimiz mağazamıza gelip yılda 4 kez kıyafet ve ayakkabı alabiliyor. Lüleburgaz'da iyiliği, dostluğu ve sevgiyi büyüteceğiz."

Lise öğrencileri Fransa'da iklim eğitimine katılacak

Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde bir grup lise öğrencisi Fransa'da "İklim krizi", "Yeşil enerji", "Atıkların doğru geri dönüşümü ve su tasarrufu" eğitimleri alacak.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin 26-29 Şubat tarihlerinde Fransa'da olacaklarını belirtti.

Eğitime 9 öğrencinin katılacağını ifade eden Altıntaş, öğrencilerin bu tür çalışmalar ile bilgi ve birikimlerini güçlendireceklerine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Gerenli Salih Yüce Lüleburgaz Türkiye Fransa Spor Güncel Haberler

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