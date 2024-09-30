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Lüleburgaz'da Eğitim ve Spor Alanında Heyecan Verici Gelişmeler

Lüleburgaz'da Eğitim ve Spor Alanında Heyecan Verici Gelişmeler
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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'nin okul ziyaretleri sürerken, Veteran Masa Tenisi takımı Edirne'deki turnuvaya hazırlanıyor. Ayrıca, ilçede yol yapım çalışmaları ve 'Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar' projesi kapsamında temizlik faaliyetleri devam ediyor.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Yüce, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile Lüleburgaz Lisesi, Lüleburgaz İmam Hatip Lisesi, 80. Yıl Ortaokulu, Atatürk Anadolu Lisesi ve Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Yüce, okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Masa tenisçileri turnuvaya hazırlanıyor

Lüleburgaz Veteran Masa Tenisi takımı, Edirne'de yapılacak Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası'na hazırlanıyor.

Lüleburgaz Veteran Masa Tenisi Antrenörü Yaşar Kanbir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Masa Tenisi Edirne İl Temsilciliği ile İstanbul Temsilciliği işbirliğinde 5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuva için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Lüleburgaz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü salonunda sıkı antrenman yaptıklarını ifade eden Kanbir, turnuvadan başarıyla dönmek istediklerini belirtti.

Kanbir, turnuvada Lüleburgaz'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını kaydetti.

Yol yapım çalışması

Lüleburgaz ilçesinde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Yeni Mahallesi Fatih Caddesi ile Kışla Sokak'ta yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Cadde üzerinde trafik akışını daha hızlı sağlamak amacıyla yolcu minibüsleri için durak alanları oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun trafiğe açılacağı kaydedildi.

"Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar"

Lüleburgaz ilçesinde "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" Projesi kapsamında temizlik çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan, belediye temizlik personelleri ile vatandaşların da katıldığı programda, Kurtuluş Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıldı.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarlığı önünden başlayan etkinlikte gruplar halinde cadde ve sokaklara ayrılan katılımcılar, yol ve kaldırımları süpürerek çöpleri topladı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel

Salih Yüce Lüleburgaz Edirne Spor

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