Brezilya Devlet Başkanı Lula, Washington'ı Ziyaret Edecek

BRASILIA, 27 Ocak (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabık kaldı.

Brezilya Devlet Başkanlığı'ndan pazartesi günü yapılan resmi açıklamaya göre Lula 50 dakika süren görüşme sırasında, ABD'nin önerdiği Barış Konseyi girişiminin özellikle Gazze'deki çatışmaya odaklanmasını ve Filistin'e bu konseyde bir koltuk ayrılmasını önerdi.

Lula, kapsamlı bir Birleşmiş Milletler reformunun önemini de vurguladı.

İki lider, ekonomik işbirliği, organize suçlarla mücadele ve Venezuela'daki siyasi durum konuları da dahil olmak üzere ikili ilişkiler ve küresel meseleleri ele aldı. Bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemine işaret eden Lula, Venezuela halkının refahı için çalışılmasının önemini de vurguladı.

İki lider, Lula'nın şubat ayında Hindistan ve Güney Kore'ye gerçekleştireceği ziyaretlerin ardından Washington'u ziyaret etmesi konusunda mutabakata vardı. Ziyaretin kesin tarihinin daha sonra belirleneceği ifade edildi.

İki ülkenin ekonomik göstergeleri hakkında da görüş alışverişinde bulunan iki lider, olumlu büyüme beklentilerine dikkat çekti. Trump, ABD ve Brezilya'daki ekonomik büyümenin bölge geneline fayda sağladığını söyledi.