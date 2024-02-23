Lübnanlılar İsrail-Hizbullah çatışmaları nedeniyle okullarda yaşam mücadelesi veriyor

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında sınır üzerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar, sığındıkları okullarda kötü şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Yaklaşık 86 bin Lübnanlı, İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle yerinden oldu.

İsrail ile Lübnan arasındaki 120 kilometrelik sınır hattı üzerinde bulunan belde ve köy sakinlerinin çoğu, başkent Beyrut başta olmak üzere güvenli bölgelerdeki yakınlarının yanına veya kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde kalıyor.

Ev kiralamaya yetecek ekonomik gücü olmayan binlerce Lübnanlı ise çatışmaların başından beri ülkenin güneyindeki Sur kentinde halen eğitimim devam ettiği okullardaki dersliklerde kalıyor.

Okulların bazı katları iç göçmen ailelere ayrılırken, diğer katlarındaki dersliklerde ise öğrenciler eğitim alıyor.

AA muhabiri, Sur'daki okullarda 5 aydır yaşam mücadelesi veren ailelerle görüştü.

Sur'da 26 bin iç göçmen yaşıyor

Sur Belediye yetkililerinin verdiği bilgilere göre okullarda ve kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde konaklayan iç göçmenlerin sayısı 25 bin 382'e ulaşmış durumda.

Yaklaşık 400 göçmenin kaldığı Sur Meslek Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan Hasan Alluş, okullun bir kısmında yerinden olan ailelerin bir kısmında ise öğrencilerin eğitim aldığını, öğretimde herhangi bir aksamanın meydana gelmediğini söyledi.

Okulun zemin katının yerinden olan ailelere ve diğer katlarının ise öğrencilere tahsis edildiğini belirten Alluş, "Çatışmaların bitmesi halinde aileler elbette evlerine geri dönecek ancak çatışma devam ederse geçim kaynağı sadece köyündeki tarlası olan aileler hiçbir yere gidemez. Ev kiralayacak ekonomik durumları yok." diye konuştu.

11 çocuğu ve hasta annesi ile aynı derslikte yaşıyor

Ailesi ile birlikle Sur Meslek Lisesi'nde kalan Mustada Seyyid, bir an önce çatışmaların bitmesini ve çok kısa bir mesafede olan evine geri dönmeyi dört gözle beklediğini dile getirdi.

Okulun dersliklerinden birinde 11 çocuğu ve hasta annesi ile yaşayan Seyyid, okulda çoğu zaman elektriğin kesik olduğunu, mutfak ve hijyenik bir banyonun da bulunmadığını belirtti.

Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Beyt Liv beldesindeki evlerinden çıkıp ailesiyle birlikte okula sığındıklarını anlatan Seyyid, "4 aydan uzun süredir okulda kalıyoruz ve her gün beldemizin bombalandığına dair haberler duyarak yaşıyoruz. 4 günlük ateşkes olduğunda sadece bir kez evimi görme fırsatı elde ettim. Daha sonra evimin İsrail tarafından bombalandığı haberini aldım." diye konuştu.

Ne zaman evlerine döneceklerini bilmeden çaresiz bir şekilde derslikte beklediklerini ve gün saydıklarını belirten Seyyid, okulda güvende olduklarını ancak hiçbir yerin kendi evleri gibi olmadığını ifade etti.

Seyyid, Lübnan hükümetinin yerinden edilenlere sağladığı yardımlar hakkında, "İlk önce aylık 140 dolar nakdi yardım yapılıyordu ancak şimdi bu 2 ayda bire çıkarıldı." bilgisini verdi.

"Savaşın bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyorduk"

Okula sığınanlardan Blida beldesi sakini Nime Dahr, "Savaşın bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyorduk. Temmuz 2006'daki gibi 30 gün süren bir savaş olacağını düşünmüştük. Neredeyse 5'nci aya gireceğiz." dedi.

Evine geri dönebileceği konusunda çok ümitli olmadığını belirten Dahr, İsrail savaş uçaklarının sınıra çok yakın olan Blida beldesine neredeyse her gün hava saldırısı düzenlediğini, bölgedeki birçok evin tamamen yıkıldığını söyledi.

Sınıra yakın yerleşim yerlerinin güvenli olmadığını ifade eden Dahr, çatışmaların seyrinin kendilerini endişelendirdiğini kaydetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda 211 Hizbullah mensubu, 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad Hareketi mensubu, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.