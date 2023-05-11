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Lübnan'da E-Motorshow Otomobil Fuarı Düzenleniyor

Lübnan'da E-Motorshow Otomobil Fuarı Düzenleniyor

Güncel Haberler

BEYRUT, 11 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen e-MotorShow 2023'te bir otomobil modelinin önünde duran kadın görevli, 10 Mayıs 2023. E-MotorShow Ortadoğu, 10-14 Mayıs tarihlerinde Beyrut'ta düzenleniyor.

BEYRUT, 11 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen e-MotorShow 2023'te bir otomobil modelinin önünde duran kadın görevli, 10 Mayıs 2023.

E-MotorShow Ortadoğu, 10-14 Mayıs tarihlerinde Beyrut'ta düzenleniyor. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Beyrut Lübnan Güncel Haberler

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