Lübnan'da E-Motorshow Otomobil Fuarı Düzenleniyor
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BEYRUT, 11 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen e-MotorShow 2023'te bir otomobil modelinin önünde duran kadın görevli, 10 Mayıs 2023. E-MotorShow Ortadoğu, 10-14 Mayıs tarihlerinde Beyrut'ta düzenleniyor.
BEYRUT, 11 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen e-MotorShow 2023'te bir otomobil modelinin önünde duran kadın görevli, 10 Mayıs 2023.
E-MotorShow Ortadoğu, 10-14 Mayıs tarihlerinde Beyrut'ta düzenleniyor. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel