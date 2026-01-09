Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, AB yetkilileriyle İsrail'in ihlallerini ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra İsrail'in ateşkes ihlalleri ve Lübnan'ın güneyinden çekilmesi konularını ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, ülkesini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, ateşkes anlaşmasının ihlali, ülkenin güneyindeki işgal, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) durumu, Lübnan'daki güvenlik ve insani gelişmeler ile bölgesel meseleler ele alındı.

Avn, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik ihlallerini sürdürdüğünü belirterek, Avrupa'dan İsrail'i anlaşmaya uymaya zorlamasını ve işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi için baskı yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in güney Lübnan'da işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesinin, Lübnan ordusunun sınır hattına kadar konuşlanmasının önünü açacağını vurguladı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkede istikrarın tehdit altında olduğunu ifade eden Avn, bu durumun yalnızca Lübnan'ı değil bölgeyi ve Avrupa'yı da olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Silahsızlanma ve güvenlik

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise Lübnan hükümetinin, "Hizbullah"ın silahsızlandırılmasına yönelik sürecin ilk aşamasını tamamladığı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Costa, Cumhurbaşkanı Avn'ın silahın yalnızca devletin elinde toplanmasına yönelik çabalarının, Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından kritik bir adım olduğuna dikkat çekerek, ateşkesin denetlenmesine yönelik mekanizmalarda Lübnan ve İsrail'den sivil temsilcilerin yer almasını da "önemli bir ilerleme" olarak niteledi.

Costa ayrıca, Cumhurbaşkanı Avn'ın Suriye'nin yeni yönetimi ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile kurduğu ilişkileri "yapıcı" olarak nitelendirerek, bölgesel işbirliğinin barış ve güvenliğin anahtarı olduğunu kaydetti.

Ekonomi ve mülteciler

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Lübnan hükümetinin özellikle bankacılık sistemi başta olmak üzere yürüttüğü reform adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Von der Leyen, AB'nin Lübnan'a desteğinin süreceğini belirterek, 1 milyar avroluk yardım paketinin 500 milyon avroluk kısmının yılın ikinci yarısında serbest bırakılacağını açıkladı.

Von der Leyen, Avn'ı, nisan ayı sonunda Kıbrıs'ta düzenlenecek ve AB ülkeleriyle Akdeniz bölgesindeki ortakları kapsayan "Akdeniz Paktı" toplantısına davet etti.

AB'nin Suriye'nin istikrarını ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünü desteklediğini belirten Von der Leyen, bu kapsamda Suriye'de yeniden entegrasyonu desteklemek için 80 milyon avroluk bir program imzalandığını ifade etti.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırılarını başlatmış, Eylül 2024'te ise saldırıları kapsamlı bir savaşa dönüştürmüştü. Saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın özellikle güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürürken, savaş sırasında ele geçirdiği 5 tepeyi de işgal altında tutmaya devam ediyor. İsrail ayrıca Lübnan topraklarının bir kısmını onlarca yıldır işgal altında bulunduruyor.