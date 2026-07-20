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Lübnan Başbakanı Selam, Erdoğan ile demir yolu ve enerji işbirliğini görüştü

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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçlarını Bakanlar Kuruluyla paylaştığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da yaptığı görüşmede demir yolu projeleri, Türk yatırımlarının artırılması ve enerji alanındaki işbirliğinin ele alındığı bildirildi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçlarını Bakanlar Kuruluyla paylaştığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da yaptığı görüşmede demir yolu projeleri, Türk yatırımlarının artırılması ve enerji alanındaki işbirliğinin ele alındığı bildirildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Selam'ın 10 Temmuz'da İstanbul'a yaptığı ziyaretin sonuçlarını kabine üyeleriyle paylaştığını söyledi.

Başbakan Selam'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Lübnan'ın müzakerelerde bağımsız karar alma iradesi ile İsrail'in Lübnan topraklarından bir an önce çekilmesi konularını ele aldığını Bakanlar Kurulu'na aktardığını belirten Markus, söz konusu görüşmede ayrıca Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Hicaz Demir Yolu Projesi'ne ilişkin imzalanan mutabakat zaptı kapsamında Trablusşam-Humus ile Beyrut-Şam demir yolu hatlarının yeniden faaliyete geçirilmesi konusunun da ele alındığını ifade etti.

Hicaz Demir Yolu Projesi'yle onlarca yıldır kullanılmayan tarihi demir yolu ağının yeniden işler hale getirilerek, Lübnan limanlarının Suriye ve bölgesel ulaşım ağına bağlanması hedefleniyor.

İstanbul'daki görüşmede Türkiye-Suriye-Lübnan arasında üçlü elektrik bağlantısı projesinin de ele alındığını belirten Markus, Türkiye'nin özellikle altyapı projelerine yönelik yatırımlarının artırılması ve iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yeniden canlandırılmasının da gündeme geldiğini söyledi.

Markus, Selam'ın ilgili bakanlardan bu dosyaları Türk mevkidaşlarıyla takip etmelerini istediğini aktardı.

Lübnanlı bakanın Suriye ziyareti

Öte yandan Markus, Bakanlar Kurulu'nun Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amir el-Busat'ın 14 Temmuz'da Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçlarını da ele aldığını belirtti.

Busat'ın, Lübnan ile Suriye arasında imzalanmış 42 anlaşmanın bulunduğunu ve bunların ilgili bakanlar tarafından gözden geçirileceğini Bakanlar Kurulu'na bildirdiğini aktaran Markus, Suriyeli yetkililerle yapılan görüşmelerde sınır kapılarının geliştirilmesinin de ele alındığını söyledi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, iki ülke arasındaki sınır kapılarında idari, gümrük ve trafik işlemlerinin gözden geçirilerek geçişlerin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemelerin masaya yatırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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