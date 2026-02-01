Londra'nın seçkin semtlerinden Richmond'da gündüz yapılan soygun güvenlik endişelerini artırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneybatısındaki seçkin semtlerden Richmond'da bir kuyumcudan gündüz vakti gerçekleştirilen soygun, bölge sakinleri ve esnafta güvenlik endişelerini artırdı.

Genellikle güvenli ve sakin bir bölge olarak bilinen Richmond'da dün öğle saatlerinden önce meydana gelen olayda, yüzleri maskeli iki kişi, bir kuyumcunun vitrinini çekiçle kırdı ve çok sayıda mücevheri alarak kaçtı.

Dükkan çalışanları olaya müdahale etmeye çalışsa da soyguncuların mağazadan mücevherleri alarak olay yerinden kaçmasını engelleyemedi. Olayın ardından kuyumcunun kırılan camları kapatıldı.

Olay anına ait görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, soygunun çevredeki vatandaşların gözü önünde yapılması dikkati çekti.

Soygunun yaşandığı bölgede ikamet eden vatandaşlar, Richmond gibi sakin ve güvenli bir semtte bu tür bir olayın yaşanmasının endişe verici olduğunu aktardı. Bazı bölge sakinleri, Londra'da sıklıkla rastlanan soygun olaylarının Richmond bölgesinde de meydana gelmesinin "şoke edici olduğunu" belirterek, polis varlığının artırılması çağrısında bulundu.

AA muhabiri, olayın ardından bölgeye giderek mağaza çevresinde çekimler yaptı, bölge sakinleri ve esnafla görüşerek yaşananlara ilişkin bilgi aldı.

"Dışarı baktığımda büyük bir balyozla camı kırıyorlardı"

Soygunun yapıldığı kuyumcu ile aynı sokakta yer alan ve olay anına tanıklık eden Türk berber Tolga Göçebe, Richmond gibi Londra'nın seçkin bölgelerinin birinde güpegündüz soygun yapılmasının şok edici olduğunu dile getirdi.

Göçebe, olayı şöyle anlattı:

"Dün sabah saat 09.00'da dükkanımı açtım. Saat 10.30'da çok büyük bir ses duydum. Dışarı baktığımda büyük bir balyozla camı kırıyorlardı. İki kişilerdi. Herhalde yüklü bir şey aldılar, sonra buradan kaçtıklarını gördüm ama kimse müdahale edemiyor, yapacak hiçbir şey de yok."

Polisin olaydan bir gün sonra güvenlik kamerası kayıtları için iş yerine geldiğini aktaran Göçebe, "Güvenlik kayıtlarını istedi, verdim. Şimdi bekliyoruz. İnşallah bulurlar, diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Üzüntü içerisindeyiz." dedi.

Göçebe, esnaf arasında olayın ardından tedirginlik yaşandığını söyleyerek, "Esnafla konuştuk. WhatsApp grubumuz var. Herkes üzgün. Kimse bir şey yapamadı. Vitrinin diğer tarafından alabildiklerini alıp daha fazla çalınmasın diye uğraşmışlar." diye konuştu.

Yaklaşık bir ay önce bölgede motosikletli ve bisikletli kalabalık gruplar gördüğünü belirten Göçebe, "Siyah giyinmişlerdi. 8-10 kişilerdi. Keşif yapmış olabilirler, bilmiyorum. Londra genelinde bu tarz olaylar yaygın ama 5-5,5 yıldır buradayım, böyle bir şeye hiç rastlamadım." ifadelerini kullandı.

"Bugün yaşadığımız Londra artık böyle bir yer"

Bölge sakinlerinden 60 yaşındaki David Bindon, hırsızlık olayına ait görüntülerin Richmond sakinlerinin yer aldığı WhatsApp gruplarında anında paylaşıldığını belirterek, "Richmond'daki herkes bu olayı çok hızlı şekilde gördü. Herkes hemen haberdar oldu." dedi.

Richmond'un tarihsel olarak çok güvenli bir yer olduğuna dikkati çeken Bindon, "Gerçekten öyleydi ancak bugün yaşadığımız Londra artık böyle bir yer. Kimsenin olaya müdahale etmemesine çok şaşırdım. 20 yıl önce böyle bir olay yaşansaydı insanlar müdahale ederdi." ifadelerini kullandı.

İnsanların artık korktuğunu söyleyen Bindon, "Şimdi insanlar müdahale etmekten çekiniyor çünkü ilk düşündükleri şey bıçaklanma ihtimali oluyor." diye konuştu.

Bindon, İngiliz polisinin güvenlik sorununa çözüm bulabilmek için yapması gerekenler olduğunu belirterek, "Polisin güvenliği sağlamak için TikTok'a video koydukları gerekçesiyle insanları gözaltına almayı bırakması iyi bir başlangıç olur ve böylece ifade özgürlüğü yerine suça odaklanabilirler." dedi.

"Asıl tuhaf olan, olayın herkesin ortalıkta olduğu bir zamanda yaşanması"

Olayı "şaşırtıcı" olarak nitelendiren bölge sakinlerinden Lauren de kuyumcunun sevilen bir işletme olduğunu söyleyerek, "Bu gerçekten üzücü çünkü burası çok güzel bir kuyumcu. Umarım herkes iyidir ve her şeyi yoluna koyabilirler." dedi.

Bu tür olayların bölgede sık yaşanmadığını belirten Lauren, "Pek sık gördüğümüz bir şey değil ama sonuçta burası bir kuyumcu ve bu nedenle hedef alınmaları da mümkün." ifadelerini kullandı.

Lauren, "Asıl tuhaf olan, olayın hafta sonu sabah saat 09.30 gibi herkesin ortalıkta olduğu bir zamanda yaşanması. Gece yarısı yapılmış bir şey de değil. Bu yüzden gerçekten çok sarsıcı." diye konuştu.

"Böyle bir şey sabah 10.30'da oldu, gece olmadı"

Bölge sakinlerinden Mark da şu ifadeleri kullandı:

"İki adam, biri eldivenli, diğeri balyozlu, bir pencereyi kırdı ve diğeri onu dışarı çıkarmaya çalışıyordu. Dükkan sahibi onlara vurmaya çalışıyordu ama onlar sadece çantalara dolduruyorlardı ve sonra o yöne doğru kaçtılar. Gerçekten şok ediciydi ve bu dün sabah, sabah 10.30'da oldu. Çok korkunçtu çünkü bu kişi yıllardır burada yaşıyor, Richmond halkına iyi ve dürüst bir iş yapıyor, harika bir hizmet sunuyor, mücevher satıyor ve böyle bir şey sabah 10.30'da oldu, gece olmadı."