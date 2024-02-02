Londra'da Çin'in Yasak Şehrinden Saat Hazineleri Sergisi Açıldı
Londra'daki Bilim Müzesi'nde açılan sergide, Beijing'deki Saray Müzesi'nden ödünç alınan ve Zimingzhong adı verilen 23 göz kamaştırıcı mekanik saat yer alıyor.
LONDRA, 2 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'daki Bilim Müzesi'nde Perşembe günü "Zimingzhong: Çin'in Yasak Şehrinden Saat Hazineleri" sergisi açıldı. Sergide Beijing'deki Saray Müzesi'nden ödünç alınan ve Zimingzhong adı verilen 23 göz kamaştırıcı mekanik saat yer alıyor.