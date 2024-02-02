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Londra'da Çin'in Yasak Şehrinden Saat Hazineleri Sergisi Açıldı

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Londra'daki Bilim Müzesi'nde açılan sergide, Beijing'deki Saray Müzesi'nden ödünç alınan ve Zimingzhong adı verilen 23 göz kamaştırıcı mekanik saat yer alıyor.

LONDRA, 2 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'daki Bilim Müzesi'nde Perşembe günü "Zimingzhong: Çin'in Yasak Şehrinden Saat Hazineleri" sergisi açıldı. Sergide Beijing'deki Saray Müzesi'nden ödünç alınan ve Zimingzhong adı verilen 23 göz kamaştırıcı mekanik saat yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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