LLDC Ülkeleri İçin Parlamento Forumu Türkmenistan'da Başladı

Birleşmiş Milletlerin (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısı kapsamında düzenlenen "Parlamento Forumu" Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde başladı.

LLDC toplantısındaki, "Parlamento Forumu"nun ilk oturumu Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesindeki, Avaza Konferans Merkezi'nde yapıldı.

Türkiye'yi AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek'in temsil ettiği oturumda, Lesotho, Azerbaycan, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nden (UNIDO) temsilciler yer aldı.

İpek, burada yaptığı konuşmada, küresel sistemdeki sınamaları anlatarak bunların uluslararası toplumun birlikte hareket etme zorunluluğunu açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

Bu nedenle çok taraflılığa ve işbirliğine dayalı uluslararası düzene her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmakta olduğu değerlendirmesini yapan İpek, bu hususta meclislerin ve parlamenter diplomasinin rolünün giderek daha önemli hale geldiğini söyledi.

İpek, LLDC ülkelerinin coğrafi dezavantajları nedeniyle kalkınma süreçlerinde ek maliyetlerle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, bu engellerin aşılması hususunda kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir bağlantısallık sağlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin bu alanda bölgesel ve küresel düzeyde üzerine düşeni yaptığının altını çizen İpek, Türkiye'nin jeostratejik konumu sayesinde kıtaları bağlayan ulaştırma koridorlarının merkezinde olduğu değerlendirmesini yaptı.

İpek, Orta Koridor ve planlanan Zengezur Koridoru'nun Orta Asya ve Avrupa arasındaki ticaret, lojistik ve enerji taşımacılığının güvenli şekilde sağlanmasına katkı sunacağını bildirdi.

Türkiye'nin LLDC ülkelerinin dünya pazarlarına açılması için gayretleri ve projelerinden örnekler veren İpek, katılımcılara teşekkürlerini sundu.

LLDC 3. toplantısı yarınki resmi açılışın ardından 5-8 Ağustos tarihleri boyunca devam edecek. Etkinliğe çok sayıda yetkili, uzman, kuruluş ve basın mensubu iştirak ediyor.

LLDC toplantısı

BM'ye göre, LLDC ülkeleri denize doğrudan sınırları olmaması sebebiyle uluslararası ticaret, bağlantı ve ekonomik kalkınma konularında zorluklar yaşarken, bu ülkeler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada engellerle yüzleşiyor.

Toplantıyla, söz konusu ülkelerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik ortaklıkları bulma fırsatı sunularak, yenilikçi çözümler, stratejik işbirlikleri ve artan yatırımlarla zorlukların aşılması hedefleniyor.

BM, toplam 32 ülkeyi LLDC ülkesi olarak nitelendiriyor. Bu ülkelerde yaklaşık 600 milyon insan yaşıyor.