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Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi

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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın, NATO üyesi ülkelere 'Rus saldırganlığı tehdidi' nedeniyle GSYH'nin yüzde 5'ini savunmaya harcamaları yönündeki çağrısı ilk karşılığını buldu. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rus saldırganlığı tehdidi nedeniyle 2026'dan itibaren savunma bütçelerini Trump'ın çağrısı doğrultusunda şekillendireceklerini duyurdu.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Devlet Savunma Konseyi toplantısının ardından başkent Vilnius'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Rus saldırganlığı tehdidi' nedeniyle aldıkları yeni ekonomik kararlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

'TARİHİ BİR KARAR' DİYEREK DUYURDU

Devlet Savunma Konseyi tarafından 2026'dan 2030'a kadar bu seviyeye ulaşmak için 'tarihi bir karar' alındığını belirten Nauseda, 2026'dan itibaren savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5 ila 6'sına yükseltmeye karar verdiklerini kaydetti ve "Rus askeri saldırganlığı olasılığı hala gerçek ancak yakın değil. Savunma ve caydırıcılığı önemli ölçüde güçlendirmek için çabalarımızı artırmalı ve bu amaçla daha fazla kaynak ayırmalıyız" dedi.

TRUMP'IN ÇAĞRISINA KULAK VEREN İLK NATO ÜLKESİ

Aldığı yeni kararla Litvanya, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın, NATO üyesi ülkelere GSYH'nin yüzde 5'ini savunmaya harcamaları çağrısında bulunmasının ardından bu hedefe ulaşma sözü veren ilk NATO ülkesi oldu.

EN FAZLA HARCAMA YAPAN NATO ÜLKESİ OLACAK

Rusya ile sınır komşusu olan Baltık ülkesi, şu anda GSYH'nin yüzde 3'ünün biraz üzerinde savunma harcaması yapıyor. Bu hedefe ulaşılması, Litvanya'yı, GSYH'den ayrılan pay kapsamında savunmaya en fazla harcama yapan NATO ülkesi haline getirecek. Halihazırda yüzde 4'ün üzerinde harcama yapan ve bu oranı daha da artırmayı planlayan Polonya, bu konuda lider konumda bulunuyor.

Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTahir Balkan:

abd tek derdi silah satmak

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Trump daha gelmeden nato ülkelerinin gözünü Rusya'ya ile korkutuyor ve böylece silah satışını hızlandırmak ülkesine çokça para kazandırmak istiyor, uyanık tilki.

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