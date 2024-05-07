Libya ve İtalya Başbakanları düzensiz göçle mücadele konusunu ele aldı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni düzensiz göçle mücadele konusunu ele aldı.

Libya Başbakanı Dibeybe, resmi ziyaret kapsamında başkent Trablus'a gelen İtalya Başbakanı Meloni'yi Başbakanlık binasında resmi törenle karşıladı.

Libya hükümetine bağlı "Hakomitna" adlı platformdan yapılan açıklamaya göre, görüşmede düzensiz göçle mücadele ile Birleşmiş Milletlerin Libya'da seçimlerin yapılması için sarf ettiği çabaların desteklenmesi konusu ele alındı.

İki ülke arasında enerji, ekonomi, bilimsel araştırma, sağlık alanlarında işbirliğinin masaya yatırıldığı görüşmede, İtalya- Libya Ekonomik Forumu'nun ekim ayı sonunda başkent Trablus'ta düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Görüşmede, Libya Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile İtalya Üniversiteler ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Libya Spor Bakanlığı ile İtalya Gençlik ve Spor Bakanlığı ve iki ülke Sağlık Bakanlıkları arasında da birer anlaşma imzalandı.