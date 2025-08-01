İstanbul Zirvesinde Akdeniz İşbirliği Vurgusu

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin bir araya geldiği İstanbul'daki zirve hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, toplantıda Akdeniz'de bölgesel işbirliği, istikrar ve ekonomik entegrasyonun ele alındığı, ortak stratejik projelerin desteklenmesinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

Zirvede, ekonomik işbirliği olanaklarının da görüşüldüğü kaydedilen açıklamada, " Enerji, petrol ve gaz, altyapı alanlarında ortaklığın güçlendirilmesi, limanlara yatırım yapılması, elektrik şebekelerinin geliştirilmesi ve ortak stratejik projelerin desteklenmesi gibi konuların yanı sıra Libya'nın Akdeniz'deki bölgesel projelere bağlanmasının önemi vurgulandı." ifadeleri yer aldı.

Dibeybe'nin, zirvede, kaçakçılık şebekeleri ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele konusunda bölgesel koordinasyonun artırılmasına vurgu yaptığı belirtilerek "Başbakan ayrıca, bu konuda ortak projeler başlatmak ve öncelikli konulardaki çabaları birleştirmek amacıyla Libya, Türkiye, İtalya ve Katar'dan oluşan dörtlü bir bakanlar toplantısı çağrısında bulundu. Katar'ın lojistik, insani ve teknik destek alanlarında katılım konusunda fiili istekliliğini dile getirdiğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Trablus'taki operasyonlar devletin itibarını yeniden tesis etmek için

Dibeybe'nin, ayrıca Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümetinin yakın zamanda başlattığı güvenlik operasyonundan söz ettiği, "operasyonun devlet kurumlarına şantaj yapan ve egemenliğine müdahale eden yasa dışı silahlı grupların etkisini sona erdirmeyi amaçladığını" belirttiği aktarıldı.

Başbakan Dibeybe'nin Trablus'taki operasyonların geçici bir önlem olmadığını vurguladığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan Dibeybe, Trablus'taki operasyonların devletin itibarını yeniden tesis etmek, vesayet veya tehditten uzak, yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren kurumlar inşa etmek için açık bir siyasi ve güvenlik tercihi olduğunu vurguladı."

Dibeybe'nin Trablus ve çevresindeki bu paralel yapıların ortadan kaldırılması ve çetelerin etkisine son verilmesinin, başta göç ve sınır konuları olmak üzere çeşitli konularda ulusal politikaların uygulanması için uygun bir ortam oluşacağını belirttiği kaydedildi.