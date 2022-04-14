Tekirdağ semalarında geçiş yapan leylek sürüsü kamerada - Haberler

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Tekirdağ semalarında geçiş yapan leylek sürüsü kamerada

İhlas Haber Ajansı - Halil Dağ - Güncel
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Tekirdağ semalarında geçiş yapan leylek sürüsü kamerada Sıcak bölgelere göç eden baharın müjdecisi leylekler sürü halinde Tekirdağ semalarında geçiş kameralara yansıdı.

Tekirdağ semalarında geçiş yapan leylek sürüsü kamerada

TEKİRDAĞ - Sıcak bölgelere göç eden baharın müjdecisi leylekler sürü halinde Tekirdağ semalarında geçiş kameralara yansıdı.

Avrupa ve Afrika kıtaları arasında mevsimlerin değişimi ile göç halinde bulunan leyleklerin Kuzeye ilerleyişi sürüyor. Yaz mevsimi öncesinde sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin göç süreci devam ediyor. Baharın müjdecisi olarak da bilinen leylekler Tekirdağ semalarında geçiş yaparken, kameralara yansıdı. Geniş kanatları ve siyah beyaz renkleriyle görsel şölen sunan uzun gagalar büyük sürüler halinde uçarken birçok kırsal bölgede görüntülendi.

Tekirdağ semalarında leylek sürüsü gösterisini fark eden vatandaşlarda o an sevince boğuldu.

Tekirdağ semalarında geçiş yapan leylek sürüsü kamerada

Tekirdağ semalarında geçiş yapan leylek sürüsü kamerada

Tekirdağ semalarında geçiş yapan leylek sürüsü kamerada

Tekirdağ semalarında geçiş yapan leylek sürüsü kamerada

Tekirdağ semalarında geçiş yapan leylek sürüsü kamerada

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

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