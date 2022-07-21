Levent Gök, Süleyman Soylu'ya Sordu: 'Uyuşturucuların Limanlardan Geçişi Neden Engellenmiyor'

Önceki yıla göre uyuşturucu suçları sayısının yüzde 35 ve şüphelilerin sayısının yüzde 27 oranında artması TBMM gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Uyuşturucuların özellikle ülkemiz limanlarından geçişinin engellenememesinin sebepleri nelerdir" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Uyuşturucu Raporu'nu gündeme taşıdı.

Rapordaki verileri soru önergesine de aktaran Gök, uyuşturucuyla mücadele için kamu harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 27.2 artışla 2 milyar 340 milyon 421 bin TL'ye yükseldiğini ancak uyuşturucu suçlarının sayısı yüzde 35 ve şüphelilerin sayısı ise yüzde 27 oranında artış gösterdiğini belirtti. Gök, "Ülkemizin çeşitli uyuşturucu türlerinin ticaretinde geçiş koridoru haline geldiği anlaşılmakta, uyuşturucuya karşı verildiği ifade edilen mücadelenin başarısı kamuoyunda tartışılmaktadır. Türkiye'nin uyuşturucu kullanımı ve ticaretine karşı aldığı tedbirlerin somut sonuçlar vermesi beklenmekte, öncelikli olarak gençlerimizin zehir bataklığından korunması gerekmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'ya yöneltilen sorular şöyle:

"Uyuşturucuyla mücadele için yapılan kamu harcamalarında bir önceki yıla göre yüzde 27.2 artış olduğu halde uyuşturucuya ilişkin suçlarda ve şüpheli sayısında yüzde 27 ila 35 artış meydana gelmesinin sebeplerini açıklar mısınız? Uyuşturucuyla mücadele için 2021 yılında gerçekleştirilen 2 milyar 340 milyon 421 bin Türk lirası değerindeki kamu harcamalarının kalemlerini açıklar mısınız? 2022 ve 2023 yıllarında uyuşturucuyla mücadele için yapılacak kamu harcamalarının kaç Türk lirası olarak gerçekleşmesi beklenmektedir? 2022 ve 2023 yıllarında uyuşturucuya ilişkin suçlarda hangi oranlarda düşüş kaydedilmesi beklenmektedir? Çeşitli uyuşturucu türlerinin yasadışı ticaretinde gerçekleşen artış Türkiye'nin hedef ve transit ülke olduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu uyuşturucuların özellikle ülkemiz limanlarından geçişinin engellenememesinin sebepleri nelerdir?"

ANKA / Güncel