Letonya'da 100 sandalyeli parlamento için yarın genel seçim var, 1434 aday yarışacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Baltık ülkesi Letonya'da 100 sandalyeli parlamentonun (Saeima) yeni üyelerinin belirleneceği genel seçimler yarın yapılacak.

Nüfusu yaklaşık 1 milyon 840 bin olan ve 1 milyon 550 bine yakın seçmenin bulunduğu ülkedeki 100 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 14 siyasi oluşumdan 1434 aday yarışacak.

Seçimlerde bir siyasi oluşumun parlamentoya girebilmesi için en az yüzde 5 oy alarak seçim barajını aşması gerekecek.

Ülkedeki 5 seçim bölgesinde gerçekleştirilecek seçimlerde Riga 38, Vidzeme 26, Zemgale 13, Latgale 12 ve Kurzeme 11 milletvekiliyle parlamentoda temsil edilecek.

Sandıklar, yarın yerel saatle 08.00'de açılacak ve 20.00'de kapanacak. Oy sayımına sandıkların kapanmasının ardından başlanacak ve Letonya Merkez Seçim Komisyonu (CVK), sandıklarda sayım tamamlandıkça ön sonuçları internet sitesinden yayımlayacak.

Resmi seçim sonuçlarının 12 Ekim'e kadar onaylanması bekleniyor, yeni parlamentodaki ilk oturumun 3 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Son ankette Başbakan Kulbergs önde

Seçim öncesinde SKDS Araştırma Merkezi tarafından 4-16 Eylül'de gerçekleştirilen ankette görevine mayıs ayında başlayan Başbakan Andris Kulbergs'in temsil ettiği Birleşik Liste (Apvienotais Saraksts), yüzde 14,4 ile ilk sırada yer aldı.

Julija Stepanenko'nun başbakan adayı olduğu Egemen Güç/Yeni Letonyalılar Birliği (Suverena Vara/Apvieniba Jaunlatviesi) ittifakı yüzde 9,4, Ainars Slesers'in başbakan adayı olduğu Önce Letonya Partisi (Latvija Pirmaja Vieta) ise yüzde 9,2 destek aldı.

Anket sonuçları, toplamda 7 siyasi oluşumun seçimde yüzde 5'lik barajı aşabilecek düzeyde oy alacağına ve seçim sonrasında birden fazla siyasi oluşumun bulunacağı koalisyonla hükümetin kurulabileceğine işaret ediyor.

Ukrayna ve Rusya ile ilişkiler, kampanyanın önemli başlıkları arasında

Seçim kampanyalarında ulusal güvenlik, Ukrayna'daki savaş ve Rusya ile ilişkilerin yanı sıra hayat pahalılığı, vergiler, aile politikaları ve Baltık ülkelerini Polonya üzerinden Avrupa'nın demiryolu ağına bağlaması planlanan Rail Baltica Projesi'nin geleceği öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Başbakan Kulbergs, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesini ve ülkenin savaş sırasında özellikle insansız hava araçlarına (İHA) karşı edindiği deneyimlerden yararlanılarak Letonya'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesini savunuyor.

Stepanenko'nun seçim kampanyasında ise 5 yıl boyunca vergilerin artırılmaması, ailelere desteğin çoğaltılması, okullarda Rusça eğitimin seçmeli olarak yeniden getirilmesi, zorunlu askerlik uygulamasının kaldırılması ve Rail Baltica Projesi'nin dondurulması öne çıkıyor.

Slesers de seçim kampanyasında vergilerin azaltılması, ABD ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve Rail Baltica Projesi'nin iptal edilmesi gibi ekonomi ve dış politika önerilerine yer verdi.

Seçim kampanyasının güvenlik boyutu, Letonya'nın Rusya ile sınırının bulunması ve son dönemde NATO'nun doğu kanadında yaşanan İHA olayları nedeniyle de öne çıktı. Letonya Devlet Güvenlik Servisi (VDD) de seçimler öncesinde Rusya karşıtı siyasi parti ve adaylara yönelik dezenformasyon kampanyalarına karşı uyarıda bulundu.

Ekonomik sorunlar da seçmenlerin gündeminde yer alıyor. Hayat pahalılığı ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra devlet hava yolu şirketi airBaltic'in geleceği, altyapı yatırımları ve Rail Baltica Projesi'ndeki gecikmeler, seçim kampanyasında tartışılan başlıklar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA