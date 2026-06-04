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Türkiye'nin Afrika'daki Stratejik Yükselişi

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Fransız basını son dönemlerde Fransa ve Rusya'nın giderek etkisinin azaldığı Afrika ülkelerinde Türkiye'nin ön plana çıktığına işaret edilirken, Le Monde gazetesi özellikle Mali'de Türkiye'nin stratejik varlığını artırdığını yazdı.

Fransız basını son dönemlerde Fransa ve Rusya'nın giderek etkisinin azaldığı Afrika ülkelerinde Türkiye'nin ön plana çıktığına işaret edilirken, Le Monde gazetesi özellikle Mali'de Türkiye'nin stratejik varlığını artırdığını yazdı.

Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye'nin Mali'de attığı adımları öne çıkaran haber yayımladı.

Fransa ve Rusya'nın Afrika ülkelerinde etkisinin azaldığına işaret edilen haberde, Ankara ile Bamako arasındaki ticaretin son 10 yılda 3 katına çıktığı belirtildi.

Haberde, Türkiye'nin Mali'de başta savunma sanayisi olmak üzere farklı alanlarda "sessiz ama derinden ilerlediği" ifade edildi.

Mali yönetiminin farklı ülkelerle işbirliği yaptığına değinilen haberde, bu işbirliklerinde Türkiye'nin öne çıktığı belirtilerek "Sessiz ama stratejik şekilde ilerliyorlar. Mali için Türkiye, insansız hava araçları, askeri teçhizat ve eğitim ithalatı konusunda vazgeçilmez bir ortak haline geldi. Türk özel güvenlik şirketlerinin de Mali'de faaliyet gösterdiği bildiriliyor. İki ülke arasında düzinelerce anlaşma imzalandı." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrasında iki ülke ilişkilerinin yeni bir ivme kazandığı vurgulanırken, Türkiye'nin geçen yıl Mali'de düzenlediği Bamako Expo Fuarı (BAMEX'25) da ilişkilerin gelişimine katkı sağlayan önemli adımlardan biri olarak öne çıkarıldı.

Ayrıca haberde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Roketsan, MKE, STM, Kalekalıp, 3E, Sarsılmaz, Atlas, ESSAV, SkyDagger, ZSR, Akıncılar, Hedef Defence ve Akdaş Silah gibi sektörün önde gelen kuruluşlarının ürün ve kabiliyetlerinin tanıtıldığı BAMEX'in Mali için bir ilk olduğu vurgulandı.

BAMEX ile geliştirilen ilişkilerin Türkiye'de düzenlenen SAHA EXPO 2026'ya da yansıdığı aktarılan haberde, Malili üst düzey isimlerin, SAHA İstanbul öncülüğünde 5-9 Mayıs'ta düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda önemli temaslar kurduğu ve iki ülkenin yakın gelecekte farklı işbirliklerine de imza atabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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