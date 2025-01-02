Üye Girişi
Haberler
Kanlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, Biden'dan ilk açıklama geldi
Kanlı saldırıda bilanço ağırlaştı, Biden'dan ilk açıklama geldi
ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia
ABD'yi diken üstünde tutan saldırılarla ilgili olay iddia
Karadağ'da eğlence mekanına düzenlenen saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi
Dünya ABD'yi konuşurken bir ülke daha kana bulandı
Küçükçekmece'de çay ocağına el bombası atıldı
İstanbul'da çay ocağına bomba atıldı

Las Vegas'ta Trump Hotel Önünde Araç Alev Aldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donald Trump'ın Las Vegas'taki 'Trump International' otelinin önünde bir araç alev aldı. Olayda 7 kişi yaralanırken, bazı iddialara göre bir kişi hayatını kaybetti. Tesla kamyonetinin yangına karıştığı belirtiliyor ve olayın terör saldırısı kapsamında soruşturulacağı öne sürülüyor.

LAS ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde bir araç alev aldı.

Las Vegas polisi, "Trump International" otelinin önündeki aracın alev alarak patlaması sebebiyle yangın çıktığını bildirdi.

Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.

Clark Bölgesi İtfaiyesi ise yaptığı açıklamada, "Trump International" otelinin önünde sabah saatlerinde bir aracın alev aldığını bildirdi.

Açıklamada, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyadaki görüntülerde ise yanan aracın Tesla kamyoneti olduğu görüldü.

Musk'tan açıklama

Tesla'nın sahibi ve Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Elon Musk ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm kıdemli Tesla ekibi bu olayı araştırıyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce benzer bir olayla karşılaşmadıklarını kaydeden Musk, daha fazla bilgi edindikçe paylaşacaklarını aktardı.

ABD basınından "terör soruşturması" iddiası

ABD basınında yer alan haberlerde ise olayın "terör saldırısı" kapsamında soruşturulacağı iddia edildi.

Olayda 1 kişinin öldüğü de öne sürüldü.

Las Vegas'ta Trump Hotel Önünde Araç Alev Aldı
Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
img

Narin için söylediği şarkı tepki çekmişti! Hadise'den açıklama geldi
img

Survivor'da yürekleri ağza getiren an! Bir anda yere yığıldı
img

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına bıraktılar
Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Survivor'da büyük fark! İlk eleme adayı belli oldu
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
"Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor"
ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 2 Ocak Kartal, Bağcılar, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 2 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 2 Ocak Sarıçam, Yüreğir, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 2 Ocak Mamak, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2 Ocak Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 2 Ocak Manavgat, Muratpaşa, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 2 Ocak İnegöl, Yıldırım, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 2 Ocak Şehzadeler, Akhisar, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 2 Ocak İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Bugün kandil mi? 2 Ocak Perşembe bu gece kandil mi, ne kandili? Reckol neden tutuklandı? Reckol hapse mi girdi, suçu ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.