Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Samsun'un Ladik ilçesinde, Ladik Belediyespor ile Bayburtspor arasında oynanan karşılaşmada Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Ladik Rahmi Güler Stadı'nda oynanan karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlar, Ladik Belediyespor Kulübünce koltuklara bırakılan Filistin bayraklarını sallayarak İsrail'i protesto etti.

Taraftarlar, karşılaşma boyunca tezahüratlarla Ladik Belediyesporlu futbolculara da destek verdi.

Karşılaşmayı izleyen Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, "Filistin bizim davamız, bizim göz bebeğimiz. Filistin'i ve Gazze'yi unutturmayacağız." dedi.

Topal, Samsunlu ve Ladikli vatandaşlara Gürcistan'ın Batum ve Tiflis şehirlerine yönelik gezilerini iptal etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA