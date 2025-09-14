La Vuelta’nın Madrid Finali, İsrail Karşıtı Gösterilerle Yarıda Kaldı

İspanya'daki bisiklet yarışı La Vuelta'nın Madrid'deki final etabı, İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olan Sylvan Adams'ın sahibi olduğu "Israel-Premier-Tech" adlı İsrail takımının La Vuelta'da olmasını protesto eden İspanyollar, 27 Ağustos'tan bu yana İspanya içindeki tüm etaplarda yaptıkları gösterileri yarışın son gününde de devam ettirdi.

Madrid'deki final etabında kent merkezinde toplanan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarını sallayarak, "Bu bir savaş değil soykırım", "Soykırımı durdurun", "Katil Netanyahu" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Final parkurunun geçtiği Madrid kent merkezinde Callao ve Atocha gibi bölgelerde barikatları deviren İspanyollar, yarış pistine girerek yolları kapattı.

Birçok noktada polisin, göstericilere kısa süreli müdahalelerde bulunduğu görüldü.

La Vuelta'da, İsrail karşıtı gösterilere karşı güvenliği sağlamak için 2 binden fazla polis ve jandarma görev yaptı.

La Vuelta organizatörleri, bisikletçilerin güvenliği için bitişe yaklaşık 55 kilometrelik bir etap kala yarışı yarıda kesti.

Kent merkezi, bisikletçilerin yerine Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişiyle doldu.

Final etabı yapılmayan La Vuelta'da kazananların madalya töreninin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili henüz bilgi verilmedi.

Protestolardan dolayı bugüne kadar iki kez erken bitirilen (3 Eylül Bilbao ve 9 Eylül Galiçya), bir kez de parkuru kısaltılan (11 Eylül Valladolid) La Vuelta, Madrid'de turlayamadı.

Bisiklet yarışını canlı yayınlayan İspanya devlet televizyonu RTVE'de yapılan yorumlarda, "gösterilerin şiddete dönmesinin çok üzücü olduğu ve İspanya için çok kötü bir imaj verildiği" kaydedildi.

La Vuelta'yı Danimarkalı bisikletçi Jonas Vingegaard kazandı.

Vingegaard, bir süre önce yaptığı bir açıklamada İsrail'i protesto edenleri savunarak, "İnsanlar bunu bir sebepten yapıyor. Olanlar korkunç. Sanırım protesto edenler seslerini duyurmak istiyor, bu yüzden medyanın onlara ses vermesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.