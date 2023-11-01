Kuzey Marmara Otoyolu'nda Gümrük Kaçağı 43 Akıllı Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 43 akıllı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gümrük kaçağı 43 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesiminde bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 43 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.