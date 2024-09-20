Kuzey Ege Havzası'nda 2030'da Su Açığı Riski

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, 2030 yılında su kaynaklarında yaklaşık yüzde 20 azalma ve yüzde 10 nüfus artışı hesaplandığında Kuzey Ege Havzası'nın su açığı verecek bölgelerden biri olacağını söyledi.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kuzey Ege Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı, Balıkesir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan Konuş Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, toplantıda, suyun korunmasının gerekliliğini dile getirdi.

Toplumda suyun israf edilmeden kullanılmasının önemine işaret eden Ustaoğlu, "Bizim suyun kullanımı konusunda topyekun toplumsal olarak evdeki musluklarımızı açarken, duşumuzu alırken ve içtiğimiz su ile ilgili olarak da yapacağımız çok şey var." dedi.

Genel Müdür Sever de suyun tüm ekonomik faaliyetlerdeki önemini vurguladı.

Su sektörünün paydaşlarının bir arada bulunmasının çok kıymetli olduğunu anlatan, Sever, "2100 yılına kadar ülkemiz iklim değişikliği etkilerinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Sever, nüfusa paralel olarak suya talebin de arttığını dile getirdi.

Bu süreçte yaşanabilecek risklere değinen Sever, şunları kaydetti:

"Su kaynaklarında 2030'la beraber yaklaşık yüzde 20'lik azalış ve nüfusumuzda yüzde 10'luk artışla Kuzey Ege Havzası, su açığı verecek havzalar arasında yer alıyor. Dolayısıyla suda arz talep dengesini sağlayabilmemiz için tüm planların suya göre yapılması elzemdir. Yani suyu önce kaynağında koruyacağız, akabinde kullanım aşamasında verimli kullanacağız. Suyu ekonomik döngü içinde kapalı bir sistemde hayatta tutacağız ve ekosisteme suyu verip gerekli çevre akışını da sağlayarak doğal ekosistemi korumuş olacağız. Suyun miktar ve kalite açısından korunması, tüm sektörlerin bir arada bulunmasını gerekli kılıyor."

Toplantı, bölgedeki mevcut su kaynaklarının durumu, kuraklığın etkileri ve gelecekteki tahminleri, sulama sistemlerinin modernizasyonu, endüstriyel su kullanımının optimize edilmesi ve tarımda su tasarrufu sağlayan yöntemler ile Kuzey Ege Havzası için uzun vadeli su yönetimi planlarının oluşturulması konularının görüşülmesinin ardından sona erdi.