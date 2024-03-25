Kütüphane Haftası Konya İl Halk Kütüphanesi'nde Kutlandı

60. Kütüphane Haftası Konya İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle kutlanmaya başladı.

Her yıl mart ayının son pazartesi günü başlayan ve bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla Konya İl Halk Kütüphanesi'nde Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Konya Valiliği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü himayesinde düzenlenen ve bu seneki ana teması "Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler" olarak belirlenen haftanın açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Halk Kütüphanesinden en çok kitap alıp okuyan okuyucular için yapılan ödül töreninin ardından program çocuk şarkıları ve dans gösterileriyle devam etti.

Daha sonra fuaye alanında Yapay Zeka Araçları ve Şiir Görselleri Sergisinin açılmasının ardından program sona erdi. Açılışa Konya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Yünden katıldı.

Öte yandan bir hafta sürecek kutlamalar, atölye ve söyleşi programları, çeşitli masal tiyatrolarıyla devam edecek.