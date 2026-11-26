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Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO) 2026-2030 hizmet döneminin ilk meclis toplantısında, meclis divanı ve komisyon üyeleri belirlendi.

KUTSO'nun kasım ayı olağan meclis toplantısı, en yaşlı meclis üyesi Şükrü Açıkyürek başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda yapılan seçimlerde meclis başkanlığına Ufuk Salih Uslu, başkan yardımcılıklarına Barış Yılmaz ve Mustafa Kemal Oktay, katip üyeliğe ise Mustafa Küçük seçildi. Diğer komisyon ve temsil kurullarının üyeleri de belirlendi.

Toplantıda faaliyet raporunu sunan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Acar, Batı Antalya'nın Türkiye'deki fide üretiminin en az yüzde 40'ını, örtü altı tarım üretiminin ise yüzde 10-15'ini karşıladığını belirtti.

Bölgedeki seraların yaklaşık yüzde 70'inin yaşlandığına dikkati çeken Acar, sera modernizasyonu için Organize Sera Sanayi Bölgeleri planlaması, devlet destekli kredi ve hibe imkanlarını gündeme taşıdıklarını ifade etti.

Growtech Fuarı kapsamında ilgili kurum temsilcileriyle konuyu değerlendirdiklerini aktaran Acar, üreticilere 11 yıla varan, 3 yıl ödemesiz kredi imkanları ve hibe çözümleri sunulmasını hedeflediklerini belirterek, "Bölgemizde tek bir eski sera dahi bırakmamak asıl hedefimizdir." dedi.

Bölge ekonomisinin başta tarım, turizm ve inşaat olmak üzere ticarete dayandığını belirten Acar, üyeleri olası ekonomik dalgalanmalara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA